特企／舒潔x舒潔拉拉推出「舒潔極絨厚4層衛生紙」廣告神曲來襲！

全民愛寵舒潔拉拉助攻 舒潔挑戰市場天花板 再創衛生紙「極。絨。厚」
50多年來堅持以柔軟、舒適、徹底潔淨照顧全家人清潔需求、陪伴許多國人成長的國內頂級高端衛生紙始祖—舒潔，為回應消費者對頂級舒適居家生活的期盼，特別攜手衛生紙界全民愛寵舒潔拉拉，重磅推出挑戰市場最柔軟且厚實不破的「舒潔極絨厚4層衛生紙」，更神復刻30年前超洗腦經典舒潔拉拉衛生紙廣告神曲，以熟悉旋律喚醒國人腦海中對於舒潔衛生紙最柔軟溫暖的記憶！廣告上線短短8天就吸引超過45萬網友及舒潔拉拉粉絲點閱瀏覽！
橫跨五、六、七年級的消費者，對全民愛寵舒潔拉拉30年前紅遍大街小巷的衛生紙廣告神曲應該記憶猶新！當耳熟能詳的廣告音樂響起之際，一秒讓人回憶起廣告中呆萌拉不拉多犬躺在舒服柔軟舒潔衛生紙堆中淘氣玩耍的經典畫面，這支廣告不禁圈粉無數，也讓超過半數台灣家庭將舒潔衛生紙視為極致舒適柔軟又潔淨的代名詞！
國民品牌舒潔全新紫金雙色包裝的「極絨厚4層抽取衛生紙」，以傳承半世紀的國際造紙工藝與達人精神，打造出目前市場最頂級、更厚、更柔軟的四層溫厚柔棉觸感，不僅比傳統三層衛生紙增厚30%，更採用最高品質且經FSC國際森林委員會驗證的北歐永續原木纖維，搭配創新氣墊科技蓬柔釋壓，使紙張蓬鬆柔軟不易掉屑；更讓消費者揪感心的是，舒潔極絨厚四層衛生紙厚實不透手，安心加倍，一張就夠！是目前市場唯一能超完美結合厚實柔軟、遇濕不破等多重特色的頂級產品！為了讓全家大小用得更安心，舒潔極絨厚4層更通過皮膚科學測試，敏感肌也同樣適用。
全新「舒潔極絨厚4層抽取衛生紙」目前已在全聯、家樂福、大潤發、寶雅、愛買以及MOMO、PChome、蝦皮等全國各大線上、線下零售通路陸續上架販售，其中全聯自即日起至3月21日搭配衛生紙小學堂活動，可享有單筆滿699元現折100元，三/四層抽取式衛生紙單筆任3串加贈500福利點，極絨厚四層無香/玫瑰，享有新品DM價199元、二件特價389元的全年最殺價格優惠，收服國民愛寵拉拉此時手刀搶購絕對最划算！
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