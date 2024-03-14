特企／唯一4天連假！易飛網「兒童節連假特輯」邀旅人一起遊香港

易飛網表示，據易飛網國境解封週年旅遊調查數據顯示，國人疫後旅遊型態以自由行為最大宗，且深度旅遊已竄升為最受國人歡迎的疫後旅遊偏好，隨著2024唯一4天連假將至，許多旅人早已搶先預訂出國旅遊行程，但仍有未能提前安排假期的國人正煩惱連假機票已被搶購一空，易飛網遂彙整免請假、可包車或自駕便於深度旅遊的行程。
短天數旅遊最佳選擇，易飛網精選「連休香港機加酒3日」4月4日、4月5日出發，免請假，行程贈八達通卡、網卡及香港機場快線來回票，每人僅13,900元起。為滿足旅人對當地文化深度探索的需求，易飛網更推出「包車小旅行3日/4日」行程，將由專屬司機按客製化路線進行一日遊，還包含昂坪纜車來回套票，並安排入住市區酒店，搭配午去晚回航班，含託運行李20公斤不限件數及手提行李10公斤，每人15,988元起。
深度旅遊方面，易飛網首推浮潛勝地「西貢橋咀島」，船程約15分鐘，四周島礁群山環繞，有秘境心形天池、半月灣沙灘及神奇的地質景觀「菠蘿包」岩石；久負盛名的廟街夜市最適合沉浸式深度遊，富含多國特色美食小吃，充分展現香港的多元文化，此外，更是許多港劇的取景地；鵝頸橋下是著名的「打小人」熱門地點，民眾透過習俗驅散霉運、保平安，許多觀光客也會特別走一趟銅鑼灣，體驗這獨特的民俗風情。
名列世界三大夜景之一的太平山夜景也是必打卡景點，易飛網推薦旅人於下午搭乘山頂纜車上山，遊覽沿途風景，山頂可一次滿足購物、美食及娛樂等多重體驗，還可參觀杜莎夫人蠟像館，傍晚時分再登上凌霄閣摩天台、獅子亭或盧吉道觀景平台俯瞰香港，將百萬夜景盡收眼底。「幻彩詠香江」結合維多利亞港兩岸摩天大樓打造五光十色的舞台，每晚上演超大型精彩燈光秀，為香港夜色添增震撼。
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