志祺七七喊「蘇丹紅風險有限」遭炎上！緊急道歉滅火：沒說放心吃
台灣蘇丹紅食安風暴持續延燒，在YouTube頻道擁有140萬訂閱的YouTuber「志祺七七」，昨（13）日就上傳新影片分析蘇丹紅，其中提到「我們查完資料之後，發現蘇丹紅最多就算是『可能致癌物質』，目前沒有相關的研究，可以證實它有立即的危險性，所以大家或許可以稍微放心一點點」，此話一出立即遭到炎上，志祺七七團隊今日也緊急發布道歉聲明滅火，強調影片中部分措詞表達確實不精確，未來會多加檢討。
記者賴禹妡／綜合報導
「志祺七七」昨（13）日上傳台灣蘇丹紅風暴分析影片，他在影片後半段提到一般民眾即使知道哪些是問題食品，也因為小吃店廣泛使用而很難完全避開，「不過，我們查完資料之後，發現蘇丹紅最多就算是『可能致癌物質』，目前沒有相關的研究，可以證實它有立即的危險性，所以大家或許可以稍微放心一點點」，建議大家多吃營養師建議的蔬菜、水果，幫助肝臟以及腸道的代謝速度，同時呼籲政府藉著此次食安風暴，回頭檢討相關法規與政策。
然而影片曝光後，卻引來大批觀眾不滿，紛紛怒轟志祺七七「請問你們的團隊有食安專家嗎？當歐美的專家都是塑膠喔」、「網紅在這種食安領域帶什麼風向」，目前影片下方已超過2800則留言，不少人認為志祺七七團隊是在表明「蘇丹紅沒有特別風險，可以放心吃」。
「志祺七七」團隊道歉滅火
志祺七七團隊今日緊急發布聲明，表示針對蘇丹紅可能造成的危害，影片中有提到可能會影響肝腎功能、引起皮膚過敏，甚至會有致癌風險等相關資訊，其中也有進一步整理學者目前的評估，以及如果真的不小心吃到，可以透過什麼方式減低風險。
「若以我們自己的理解，這樣的表述和『志祺七七覺得蘇丹紅可以放心吃』，應該是有一段距離的」。不過志祺七七團隊也反省，影片中部分措詞表達確實不精確，甚至會讓人誤以為這並非嚴重問題。
志祺七七團隊針對腳本表述不精準，讓大家產生不好的感受，對此感到非常抱歉，並感謝願意留言提醒的觀眾。同時強調未來撰稿時，會更加注意每一個細節，「再請大家多多指教了！」