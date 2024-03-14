白色情人節6大手搖買一送一！星巴克、可不可、五桐號、萬波開喝

小米 14 Ultra 搭徠卡登台！誠意足比去年便宜千元再送攝影手把

▲小米今（14）日在台推出Xiaomi 14系列新機，其中最受矚目就是再度與徠卡合作。Xiaomi 14 Ultra 搭載徠卡四鏡頭，支援6種不同拍攝焦段。（圖／記者周淑萍攝）
▲小米今（14）日在台推出Xiaomi 14系列新機，其中最受矚目就是再度與徠卡合作。Xiaomi 14 Ultra 搭載徠卡四鏡頭，支援6種不同拍攝焦段。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

小米今（14）日在台推出Xiaomi 14系列新機，其中最受矚目的就是再度與徠卡合作， Xiaomi 14 Ultra 搭載新一代徠卡 Summilux 全明星四鏡頭，採用1吋感光元件，支援六種不同拍攝焦段，其中主鏡頭採用一吋大底 LYT-900 感光元件，Xiaomi 14 Ultra 售價3萬4999 元，比去年便宜1000元，3/14-3/21預購期間，加送專業攝影套裝；Xiaomi 14售價2萬4999 元，預計3月16日開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Xiaomi 14 Ultra搭載 Summilux 全明星四鏡頭，支援六種不同拍攝焦段，其中主鏡頭採用一吋大底 LYT-900 感光元件，擁有迄今為止最大進光量。均搭載 IMX858 75mm f/1.8 光圈的浮動長焦鏡頭與 120mm f/2.5 光圈的望遠鏡頭，擁有更高範圍、更大進光量；而在遠景拍攝則有 12mm f/1.8 超廣角鏡頭，最小對焦距離可達5公分。

▲小米 14 Ultra 。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi 14 Ultra 售價3萬4999 元，比去年便宜1000元，3/14-3/21預購期間，加送專業攝影套裝 。（圖／記者周淑萍攝）
同時也推出小米首個 AI 演算平臺「Xiaomi AISP」，優化人像模式，完整保留臉部自然的色澤與質感。Ultra 四顆鏡頭都是 5000 萬畫素，支援8K 30fps 清晰畫質，主相機更支援高達 4K 120fps 拍攝，4K 解析度下， Xiaomi 14 Ultra 還提供 60fps 的全範圍變焦，都具備防震功能，實現流暢的鏡位轉換，並推出自動對焦的AI功能和自動變焦功能。

Xiaomi 14 Series搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，電池採用大容量電池和無線快充，Xiaomi 14 配備 4610mAh的電池，支援 50W 無線超級快充，而 Xiaomi 14 Ultra 則升級至 5000mAh 電池，搭配80W無線快充，皆只需 46 分鐘即可充電量至 100% 。

Xiaomi 14 配置了過去 Pro 系列機種才擁有的影像拍攝體驗，三顆鏡頭涵蓋 14mm 到 75mm 的廣泛焦距，並且全面支援新一代徠卡 Summilux 光學影像技術，主相機光圈升級至 f/1.6 超大光圈，搭配最新的 Light Fusion 900 高動態感光元件，可輕易拍出高達 13.5 EV 的高動態範圍，並且完美支援 14 bit色彩深度，進光量比Xiaomi 13增加了80%之高，藉此實現更自然的背景虛化、更快的快門速度，以及更優異的低光源拍攝效果，同樣提供「徠卡經典」、「徠卡生動」兩種鏡頭模式，在不同的影像設定中，使用者可以自由切換，以提升光影細節和整體色調。

▲小米 14 Ultra 。（圖／記者周淑萍攝）
▲Xiaomi 14 Series搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，預計3月16日開賣。（圖／記者周淑萍攝）
3/14-3/21早鳥優惠

Xiaomi 14 Ultra 16+512GB售價3萬4999 元，加贈專業攝影套裝、濾鏡、12個月延長保固、6個月免費螢幕維修服務1次、免費試用YouTube Premium服務 3個月、6個月 Google One 100GB 雲端儲存服務、1個月LiTV電視頻道餐 。

Xiaomi 14 12+512GB 售價2萬4999 元，贈Hoda晶石軍規防摔殼、 贈Hoda RPF20抗藍光保護貼、12個月延長保固、6個月免費螢幕維修服務1次、免費試用YouTube Premium服務 3個月、6個月 Google One 100GB 雲端儲存服務、1個月LiTV電視頻道餐 。

舊iPhone升iOS17.4要三思！3年前舊機續航大減　蘋果關降級無退路

iPhone 15 Pro 頂規一路狂降逾5千　三星Galaxy S23價差近萬元

6款iPhone iOS 17.4 耗電量實測出爐　3年前機型續航大減55分鐘

LINE照片檔案快備份！「Keep功能」7/31結束服務　免費1G空間沒了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞