小米 14 Ultra 搭徠卡登台！誠意足比去年便宜千元再送攝影手把

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同時也推出小米首個 AI 演算平臺「Xiaomi AISP」，優化人像模式，完整保留臉部自然的色澤與質感。Ultra 四顆鏡頭都是 5000 萬畫素，支援8K 30fps 清晰畫質，主相機更支援高達 4K 120fps 拍攝，4K 解析度下， Xiaomi 14 Ultra 還提供 60fps 的全範圍變焦，都具備防震功能，實現流暢的鏡位轉換，並推出自動對焦的AI功能和自動變焦功能。
Xiaomi 14 Series搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，電池採用大容量電池和無線快充，Xiaomi 14 配備 4610mAh的電池，支援 50W 無線超級快充，而 Xiaomi 14 Ultra 則升級至 5000mAh 電池，搭配80W無線快充，皆只需 46 分鐘即可充電量至 100% 。
Xiaomi 14 配置了過去 Pro 系列機種才擁有的影像拍攝體驗，三顆鏡頭涵蓋 14mm 到 75mm 的廣泛焦距，並且全面支援新一代徠卡 Summilux 光學影像技術，主相機光圈升級至 f/1.6 超大光圈，搭配最新的 Light Fusion 900 高動態感光元件，可輕易拍出高達 13.5 EV 的高動態範圍，並且完美支援 14 bit色彩深度，進光量比Xiaomi 13增加了80%之高，藉此實現更自然的背景虛化、更快的快門速度，以及更優異的低光源拍攝效果，同樣提供「徠卡經典」、「徠卡生動」兩種鏡頭模式，在不同的影像設定中，使用者可以自由切換，以提升光影細節和整體色調。
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