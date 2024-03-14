中信兄弟大巨蛋主場預售票25日開賣！季票會員18日優先購買
中職中信兄弟今（14）公布大巨蛋主場賽事預售票資訊，3月18日開放季票會員優先購買，25日全面開放購票，中信球團表示，在大巨蛋採全象主場（主隊休息區於一壘側），4月4日賽後將舉行「官大元引退儀式」。中信兄弟大巨蛋主場售票將於3/18（一）12:00在「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」開放2024洲際季票會員優先購票，18:00開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票。
記者吳政紘/綜合報導
3/19（二）10:00起陸續開放親子象會員、17:00享象悠遊卡會員優先購買，3/20（三）10:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，3/25（一）12:00於「中信育樂售票網」、「中信育樂售票APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。
此外，中信兄弟今（14）日也一起公布上半季洲際主題日、全新套票及售票資訊，其中，中信兄弟今年上半季將於臺中洲際棒球場安排五大主題日，於4/13-4/14與星宇航空的首次聯名合作揭開序幕。
中信兄弟日前公布大巨蛋票價，限量200席的「VIP尊爵席」，售價3580元，創下中職門票歷史紀錄，而平日票價也可能會落在880元到1000元以內。
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「進擊」大巨蛋！中信兄弟開幕戰
4/3（三）中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 ：開賽時間18:35、進場時間16:30
4/4（四） 中信兄弟VS 台鋼雄鷹：開賽時間17:05、進場時間14:00
6/14（五） 中信兄弟VS 樂天桃猿：開賽時間18:35、進場時間17:00
阪神甲子園球場日-100週年大巨蛋特仕版
6/15（六）-6/16（日） 中信兄弟VS 統一獅 ：開賽時間17:05、進場時間14:00