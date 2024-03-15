棄屍芒果園落跑！高雄大學生情侶產女嬰丟包 檢方複訊無保請回
高雄市林園區清水岩一處芒果園的管理員，13日上午巡邏時撿到一只黑色垃圾袋，打開一看驚見一具女嬰屍，身上還連著臍帶，嚇得急忙報案。警方調閱周邊監視器後，鎖定一對大學生情侶，前一晚曾騎車前往該處，並停留長達10分鐘，訊後依遺棄屍體罪送辦，經檢方複訊後，將兩人無保請回。
社會組／綜合報導
警方獲報到場，確認女嬰剛分娩出生，身上無外傷，但已明顯死亡，立即調閱周邊監視器，清查近3百部車輛，終於追查到棄屍的21歲謝姓男子，並通知謝男與許姓女友到案，確認許女就是女嬰生母。
據了解，21歲謝男為大學生、19歲許女則是高職建教生，皆仍在就學中，兩人交往後一起在苓雅區租屋同居，許女聲稱不知道自己懷孕，12日晚間突然在住處產下女嬰，卻發現女嬰沒了氣息，兩人驚慌失措之下，決定將嬰屍裝進塑膠袋內，丟棄到偏僻山區。
檢方14日複驗後，初步排除女嬰有受虐或外力介入情形，警方依遺棄屍體罪將兩人送辦，經檢察官複訊後，諭令將21歲謝男、19歲許女無保請回。
※【NOWnews 今日新聞
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