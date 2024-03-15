公平待客綜合評比富邦人壽居冠　持續深化實踐「good I.D.E.A.」

富邦人壽以達成永續發展目標為核心價值，接軌世界級的永續標準，全方位著手精進ESG作為，為創造共榮的社會環境，落實公平待客十大原則於日常作業裡，以聯合國永續發展目標(SDGs)為基礎，推行「富邦人壽good I.D.E.A.」公平待客理念，包含「共融」(Inclusion)、「多元」(Diversity)、「公平」(Equity)、「行動」(Action)，期待讓每一位客戶和社會大眾，都能感受到企業所提供的每一項商品或服務，個個都是「good idea!」
2023年富邦人壽不僅榮獲公平待客評核排名壽險業者前25%，亦於第一屆永續金融評鑑排名前20%、榮列永續前段班肯定。富邦人壽總經理陳世岳表示，感謝廣大客戶與主管機關的肯定，放眼2024年，在「good I.D.E.A.」公平待客理念推行下，富邦人壽會繼續推動普惠金融、金融友善、公平合理等核心價值，同步提升ESG執行成效，並深耕企業文化，維護全體客戶之公平合理權益，回應社會的合理期待。
為實踐普惠金融，富邦人壽積極營造、並維持友善開放的環境和氛圍，讓每一位客戶都能感到尊重，並能夠充分表達意見。為服務視障及樂齡客戶（65歲以上），於保戶會員專區、手機APP等自助查詢平台，新增「一鍵轉接專人」功能服務，並設計專屬之使用者介面(UI)，搭配手機語音旁白功能，提供友善簡易常用功能，協助客戶解決使用障礙，改善數位落差，落實友善服務和注意與忠實義務等原則。
尊重多元性是社會和諧的關鍵，富邦人壽依不同族群客戶各自獨特的特質和價值，提供相對應之商品和服務，發揮金融友善精神。為服務身障或行動不便的客戶，富邦人壽客戶服務櫃檯不僅是無障礙空間，更為聽障客戶提供手語預約服務、為新住民或外國客戶提供多國語言翻譯機，以及提供書面、email、語音留言等多樣申訴管道；此外，為使公司相關資訊揭露更加全面，官方網站更領先同業建置「越南語專區」，持續建構多元的金融友善服務生態系，做到訂約公平誠信、商品或服務適合度、申訴保障、告知與揭露以及友善服務等原則。
我是廣告 請繼續往下閱讀