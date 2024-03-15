星座、MBTI都落伍！Spotify新功能「daylist」上線 揭露音樂命盤
用星座跟MBTI自我介紹已經不流行了！音樂串流平台 Spotify 推出一項全新的「daylist」功能，會根據用戶的聆聽習慣，每天頻繁更新播放清單，並給出一個符合收錄曲氛圍的「標題」，簡直是用戶個人特質的完美寫照，讓daylist功能一上線就在社群上引發熱潮，更出現「別告訴我你的星座，讓我知道你的daylist標題」的說法。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
根據Spotify在官網發佈的介紹顯示，daylist功能從日出到日落都會頻繁更新歌單，讓用戶隨時都可以獲得高度個性化、充滿互動性且富有趣味的播放清單。Spotify認為，「一天之中，你的心情在變，你聽的音樂也在變」，所以實時更新的播放清單可以反映用戶現在想聽的音樂，也能幫助用戶更了解自己的品味。
雖然新潮的daylist可以即時反映用戶當前的個人特質，不過如果用戶對經典的十二星座或占卜更有興趣，只要在Spotify App 搜尋欄輸入自己的星座或是「Song Psychic」，就可找到相應的音樂推薦；其中「Song Psychic」還有9種主題的占卜互動遊戲，包含學業、親友、愛情、職涯等等，甚至還有「午餐菜單」的選項，趣味內容可以滿足不同的收聽喜好。