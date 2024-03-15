特企／電通集團發布2024全球媒體趨勢　掌握三大關鍵發展新動能

有鑑於新科技趨勢的變化，電通行銷傳播集團推出最新的「2024年全球媒體趨勢 (dentsu 2024 Media Trends) - 躍進前行的步伐 THE PACE OF PROGRESS⏌，報告中涵蓋了三大趨勢： 1. 生成式AI技術如何成為行銷傳播領域的一大推動力；2. 數位媒體將能透過消費者數據轉換成具獲利潛力的商業模式；3. 品牌的永續承諾會成為提升品牌價值的要素。電通集團集結全球資源，深度探索並歸納出三個不同面向的關鍵趨勢，作為驅動未來品牌經營的最佳切入點，與企業品牌攜手在時代的洪流和浪潮中一躍而上。
大趨勢一：生成式AI引領潮流
生成式AI的迅速發展，為行銷領域帶來廣泛的應用前景。根據2023年電通全球媒體客戶調查，有60%的行銷從業人員表示，他們已經在行銷活動中採用生成式AI 技術，並預計此技術將在未來成為發展的核心。首先，生成式搜索的崛起，改變人們搜尋和探索未知的方式，象徵著全新資訊獲取的可能性。其次，創意內容透過生成式AI在內容和文案領域的應用，拓展了人類的創造力和想像力，並在圖像開發方面也發揮效應。最後，生成式AI的應用，除了助力創意製作，同時也優化了媒體目標鎖定投放效果。生成式AI的應用，雖仍存在正確性與適合度等問題，但已將媒體和創意內容產出的想像，拉抬至新高度，為行銷人員帶來更多的機遇和挑戰。
大趨勢二：平台的變現逐利競賽
隨著數位環境愈趨破碎化，不同數位平台之間的相似性卻越來越高，這讓吸引受眾注意力對於品牌來說變得前所未有地重要，也加劇了平台間的競爭，而當第三方Cookie於今年(2024)正式告終，平台更加重視使用者身份識別的強化，為了因應這一挑戰，未來於數據權限的開放將更為謹慎；另一方面，平台也積極布局AI智能應用和自動化廣告服務來創造新的獲利模式，無所不用其極地提供最佳化服務和提升用戶體驗，力求在緊縮的經濟環境中持續獲益。數據變現的逐利競賽趨勢，反映出數位平台在應對市場變化和競爭壓力，正不斷探索並發展出新的商業模式，創造更多獲利機會，這將對其業務模式和服務產生深遠影響。
大趨勢三：誠實無欺的多元商機
品牌成長不僅是業績的增長，也關乎品牌對社會的承諾和貢獻，降低碳排放、建立多元和安全數位環境等元素，將成為企業永續發展的關鍵。在專業治理監督下，AI技術將有助於開拓新機會，主動反映受眾需求和身分變化，帶來多樣化且個性化內容、打造出更精準且有效的媒體投資，從而幫助優化流程並實現具效益的脫碳媒體計畫。未來，品牌需不斷地與時俱進，並以真誠和多樣的方式和消費者建立有意義的連結，以實現永續成長，同時也需肩負為人們創造更安全的數位場域的使命。
電通集團預測，2024年將是消費者賦權的一年，隨著消費者坐擁豐富科技工具，同時渴望擁有更好的環境與福祉，將會重新評估自己與媒體、品牌間的關係。企業主為爭取消費者注意力並提高品牌價值，更需要活用科技不斷創新，以滿足多變需求，並主動提供更客製化的內容，來豐富消費者生活。
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