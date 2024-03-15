納豆怒斬張立東兄弟情！突下跪求婚依依 真相曝光笑翻眾人
納豆2022年初因出血性腦中風，休養了1年半才重返演藝圈，期間都由藝人女友「依依」悉心照顧，讓他逐漸恢復健康。今年初納豆接下台視節目主持棒的《全員請上車》，將在本週日節目中播出「同樂會」企劃。其中，張立東晉升隊長後不選納豆，2兄弟分屬不同隊進行對抗最為吸睛，納豆在玩遊戲時還因臂力不足突然下跪，被楊銘威笑稱不要在這邊求婚。
記者張一笙／綜合報導
張立東與納豆在節目中有「2500兄弟」之稱，本週台視節目《全員請上車》將播出「同樂會」企劃，張立東拋下納豆晉升隊長，讓張立東興奮表示：「2024新的開始！」未料馬上就被王少偉反問：「你不需要carry納豆嗎？」張立東則結巴地說：「兄弟爬山各自努力。」不過張立東也很有義氣地表示，若過程中納豆有懲罰可以視情況幫忙扛，展現兄弟的好交情。
其中一關遊戲「人體保齡球」須依靠繩索擺盪來撞倒站在軟墊上的敵隊成員，荒謬場地配置看得眾人忍俊不禁，遊戲的危險程度也讓王少偉開玩笑表示，像是要將整個班底都換血一般。遊戲輪到納豆發揮時，隊友們在後面奮力推了納豆一把，然而臂力不足的納豆卻直接跪倒敵隊面前，成為「廢棒」，笑翻眾人。
楊銘威開玩笑地說不要在這邊求婚，張立東也驚訝表示：「為什麼要跪下跟我們道歉？」對此，納豆自己也是相當傻眼。下一棒輪到同隊的鯰魚幫納豆扳回一城，靠著大長腿一踹就讓敵隊全軍覆沒，立下大功讓隊員超驚喜。受邀嘉賓晏柔中則是擺盪後出腳攻擊王少偉的鼠蹊部，只見王少偉不但沒喊痛，還露出笑容表示沒有生氣，讓張立東虧說：「很久沒有人對少偉哥這樣了。」
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