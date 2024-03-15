嚴防畜禽傳染疾病釀產業損失！防檢署管制金門畜禽產品攜帶入台
農業部動植物防疫檢疫署今（15）日表示，考量金門鄰近中國大陸疫病入侵風險極高，加上金門曾發生台灣未曾發生之不同型別口蹄疫、H9N2禽流感（曾有人類感染案例）等具高度染性疫病，為避免造成畜禽及相關產業嚴重損失，故由金門輸入台灣相關畜禽產品需進行適度管制，強調目前金門入台畜禽產品管制措施，皆經專家會議進行風險評估後擬定。
記者林莞茜／綜合報導
針對民眾從金門攜帶畜禽產品到台灣的管制措施，防檢署表示，目前中國大陸境內仍有許多動物疫病（包括口蹄疫、非洲豬瘟、小反芻獸疫、高病原性禽流感等）持續發生，部分疫病可因地理位置而增加入侵風險，且可能因疫病具高度染性造成畜禽及相關產業嚴重損失，且金門鄰近中國大陸疫病入侵風險極高，故由金門輸入台灣相關畜禽產品，進行適度管制實有必要。
防檢署說明，目前金門入台畜禽產品管制措施，皆經專家會議進行風險評估後擬定，目前管制畜禽產品，在生鮮豬、牛、羊之肉需去骨、去皮、去內臟，而煮熟豬、牛、羊之肉及其內臟需經申請後通過檢查，可用貨運方式運出金門；家畜產品通過風險評估之生產業者及產品名單，旅客即可以攜帶、郵寄、貨運等方式運出金門；另在生鮮禽肉產品及禽蛋(20顆以下)僅需填寫自用聲明，並向金門機場或港口之檢疫站申請檢查合格後，即可由旅客攜帶或托運入台，以兼顧防疫及民生需求。
防檢署強調，各離島的管制作為不完全一樣，會根據防疫的風險評估而採取必須的管制措施，防檢署將持續依動物疫情變化及世界動物衛生組織相關規定，同時考量民眾便利性持續滾動式檢討相關措施，以維護國內畜禽產業健康及生產安全。