GTC大會／新AI晶片將登場！輝達能拿下新運算時代長期主導地位嗎

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GTC (GPU Technology Conference) 大會是晶片大廠輝達的年度盛會，這是一個匯集了開發者、工程師、研究人員、發明家、IT決策者、創作者和輝達合作夥伴生態系的全球AI會議，透過產業領域專業領袖們的演講與談話，聚焦如何運用強大的人工智慧、加速運算、資料科學等技術塑造世界的新面貌，與會者的共同目標是了解AI和加速運算的潛力。
輝達自1993年成立以來始終為加速運算領域的先驅，1999年發明GPU起便成功促進PC電競市場的成長、重新定義電腦繪圖、引領現代人工智慧時代並推動打造工業數位化。黃仁勳在2014年GTC主題演講中首次強調機器學習，輝達自此之後也一直走在人工智慧（AI）革命的最前線。10年的時間，看看輝達如今的成就，就可以知道GTC大會對全球AI與科技發展的重要性。
輝達的平台為眾多領域實現AI發揮至關重要的角色，包括大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式AI、網路、物理、機器人，以及量子、科學和邊緣運算。而GTC如今已成為世界上最重要的AI大會，來自醫療保健、交通運輸、金融服務、電信業和農業的AI領導者和頂尖公司都將與會，屆時整個生態系統都在此分享知識，並推動最先進的技術發展。
黃仁勳還能戴上科技界AI晶片主要供應商的桂冠多久？新AI晶片將成關鍵
市場預期，輝達將於此次GTC大會展示新AI晶片B100。回顧過去不到1年半的時間，輝達股價飆漲7倍多，目前市值超過2兆美元，高居美國第3大市值上市公司，僅次於微軟（Microsoft）和蘋果（Apple），黃仁勳不僅躍升「2兆男」 躋身全球第21大富豪，一言一行更受到世界關注，影響股市發展。外界好奇，黃仁勳還能戴上科技界AI晶片主要供應商的桂冠多久？無論是幾個月、幾年還是幾十年，當下週輝達在這場GTC上推出新一代旗艦產品後，這個問題的答案也將呼之欲出。
外媒分析師分析，隨著各大廠搶購數以萬計的輝達頂級晶片來為聊天機器人、圖像生成器和其他人工智慧系統提供動力，輝達今年的收入可望飆升81%，達到1100億美元。
分析師指出，輝達現在面臨最大的問題是，它能否將其在AI運算領域的巨大領先優勢，轉化為新運算時代的長期主導地位，而B100晶片不僅將成為輝達銷售AI系統的核心，也是能否實現上述願景的關鍵。外媒報導指出，B100可望於今年後半年開始出貨，價格可能比其前身更高，售價恐高達2萬美元以上。
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