陳妍希本人根本不胖！路人目睹本尊嚇到：電視上腫兩圈 照片激瘦
陳妍希12年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》一舉成名，晉升一線演員，有「國民初戀」、「馬尾女神」美名，不過天生嬰兒肥和易胖體質，讓她上鏡時很困擾，近日有民眾目擊40歲陳妍希現身拍戲現場，分享親眼見到本人的心得，大嘆：「上鏡真的胖的不是一兩圈！」
記者楊穎軒／綜合報導
目前在成都拍新劇《親愛的仇敵》的陳妍希，被路人錄下於舞蹈教室拍跳舞戲的影片，她挽起長髮，穿貼身上衣和休閒長褲，跟著其他女演員舞動四肢，以及休息時盤腿席地而坐，沒有任何後製的效果，陳妍希整個人相當纖瘦，有著尖下巴、突出的鎖骨和S型腰身，完全跟豐腴兩字沾不上邊。
原PO表示：「陳妍希本人真的很瘦很漂亮，上鏡真的胖的不是一兩圈！」為她抱不平，據了解，陳妍希目前體重在44公斤上下，網友看完短片沒有人有異議，「我還以為才20歲呢」、「她真好看」、「我也想偶遇了」、「還是那麼美！」
陳妍希2014年演出和老公陳曉的定情作《神雕俠侶》，劇中詮釋金庸筆下經典角色小龍女，怎料，豐潤臉蛋被大批觀眾譏諷是「小龍包」，近年她積極甩油減重，終於瘦回有稜有角的「高級臉」，徹底洗刷「最胖小龍女」汙名。
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