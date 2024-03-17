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好市多背心「629元變250元」！標價1符號不買虧大　內行眼睛全亮

▲會員發現好市多絨毛背心現在一件只要250元，本來原價649元直接下殺4折。（圖/我是東湖人臉書社團）
▲會員發現好市多絨毛背心現在一件只要250元，本來原價649元直接下殺4折。（圖/我是東湖人臉書社團）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因為物美價廉，加上販售商品琳瑯滿目，成為不少家庭補齊日常生活用品的首選賣場。然而，近日就有網友發現，好市多正在出售一款絨毛背心，原價本來是629元，但現在特價竟然只要250元，讓他直呼：「這根本比菜市場還便宜」！然而就有內行人看了標價牌之後表示「趕快入手喔！這款賣完就沒了，出清中」。

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一名網友在臉書社團「我是東湖人」貼文分享，最近去逛好市多時，看到內湖好市多有一整區的服飾攤位，逛到一款原價629元的絨毛背心，現在特價只要250元，這根本就是比菜市場的雜牌背心還要便宜，提醒有需要的人手腳要趕快了哦！

▲內行網友發現該款背心的標價上面有「*」米字號，表示該款背心正在出清，且賣完就不會再進貨。（圖/我是東湖人臉書社團）
▲內行網友發現該款背心的標價上面有「*」米字號，表示該款背心正在出清，且賣完就不會再進貨。（圖/我是東湖人臉書社團）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「也太便宜了吧，早晚溫差大也很適合夏天穿」、「趕快來去挑一件，250元太佛心了」；而也有內行網友發現，該款背心的標價上面出現「*」米字號，紛紛表示「有米字號！是出清款喔，賣完就沒了」、「上面有*字號是要出清的意思，有需要不買就虧囉！」、「有*字號有需要的話我一定買，因為是最後出清了，下午來去挑一件」。

好市多商品標價「神秘符號」超多！尾數出現7可能是出清價

事實上，根據外媒《kitchn雜誌》與《ToughNickel雜誌》報導，好市多的標價有時都會出現一些特別的符號，大家一定都有看過，像是「*」、「#」、「+」等等，甚至是標價的結尾常常會有97等等，這其實都有其代表的涵意，以下是好市多標價神秘符號代表的各種意思，提供給常去好市多的民眾參考哦！

▲好市多標價符號大解密！想要撿便宜、看商品買氣都要懂各個符號代表的意思。（圖/記者張嘉哲製）
▲好市多標價符號大解密！想要撿便宜、看商品買氣都要懂各個符號代表的意思。（圖/記者張嘉哲製）
📍符號「+」：表示該商品的銷量還不錯，還會再追加進貨。
📍符號「#」：買氣還需要再多多觀察。
📍符號「*」：商品正在特價出清或者是季節性商品，完售之後不會再進貨。
📍符號「^」：買氣還需要再多多觀察。
📍價格尾數「7」：高機率是出清價格，想撿便宜的民眾不要錯過。

以這次網友發現的絨毛背心為例，標價「*」米字號就是代表「商品正在特價出清或者是季節性商品，完售之後不會再進貨」，過去好市多亞太區總裁張嗣漢接受訪問時也被問到神秘符號問題，也特別提到這個米字號出現在標價上，就是代表「賣完就沒了」，因此想搶便宜的民眾可就要加快腳步囉！

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