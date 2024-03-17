好市多背心「629元變250元」！標價1符號不買虧大　內行眼睛全亮

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「也太便宜了吧，早晚溫差大也很適合夏天穿」、「趕快來去挑一件，250元太佛心了」；而也有內行網友發現，該款背心的標價上面出現「*」米字號，紛紛表示「有米字號！是出清款喔，賣完就沒了」、「上面有*字號是要出清的意思，有需要不買就虧囉！」、「有*字號有需要的話我一定買，因為是最後出清了，下午來去挑一件」。
好市多商品標價「神秘符號」超多！尾數出現7可能是出清價
事實上，根據外媒《kitchn雜誌》與《ToughNickel雜誌》報導，好市多的標價有時都會出現一些特別的符號，大家一定都有看過，像是「*」、「#」、「+」等等，甚至是標價的結尾常常會有97等等，這其實都有其代表的涵意，以下是好市多標價神秘符號代表的各種意思，提供給常去好市多的民眾參考哦！
📍符號「+」：表示該商品的銷量還不錯，還會再追加進貨。
📍符號「#」：買氣還需要再多多觀察。
📍符號「*」：商品正在特價出清或者是季節性商品，完售之後不會再進貨。
📍符號「^」：買氣還需要再多多觀察。
📍價格尾數「7」：高機率是出清價格，想撿便宜的民眾不要錯過。
以這次網友發現的絨毛背心為例，標價「*」米字號就是代表「商品正在特價出清或者是季節性商品，完售之後不會再進貨」，過去好市多亞太區總裁張嗣漢接受訪問時也被問到神秘符號問題，也特別提到這個米字號出現在標價上，就是代表「賣完就沒了」，因此想搶便宜的民眾可就要加快腳步囉！