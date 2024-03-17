與黃珊珊不同調？黃國昌力挺韓國瑜回嗆：若有規定休息大聲說出來

選後聲量大崩跌更遭黃國昌超車　柯文哲擬重整團隊推出新節目開講

▲民眾黨3月底將推出新節目，鎖定國政等重大議題，柯文哲不排除親自上陣開講、點評時事輿論。（圖／資料照片）
▲民眾黨3月底將推出新節目，鎖定國政等重大議題，柯文哲不排除親自上陣開講、點評時事輿論。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

總統蔡英文近期展開朝野對談，民眾黨主席柯文哲帶著一盆「小草」赴會，象徵帶著公民力量前進總統府。但總統大選後，民眾黨、民眾黨主席柯文哲網路聲量持續下滑，政治人物的排名也大幅倒退嚕，人氣大崩跌，民眾黨自製的網路節目聲量也不如選舉期間，根據《聯合報》報導，為搶救聲量，歷經團隊團整後，民眾黨3月底將推出新節目，鎖定國政等重大議題，柯不排除親自上陣開講、點評時事輿論。

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柯文哲歷經總統大選後，面臨邊緣化危機，僅靠著每周例行二、五到立法院黨團開會，視情況接受媒體訪問回應時事，平常大多時間沒有公開行程，鋒頭甚至被民眾黨立院黨團總召黃國昌搶過，面臨邊緣化危機。根據臉書粉專「聲量看政治」近期公布的YouTube聲量統計，黃國昌的影片觀看數已經遠超柯文哲。

TVBS日前公布最新全國主要政治人物聲望調查，相較大選前人氣高居前3名，柯文哲選後人氣崩跌至第11名。專家分析，柯文哲選後失去政治舞台，即便仍保有民眾黨主席的身分，但是影響力有限，不只柯本人，民眾黨大選期間掀起的小草熱潮也有退燒趨勢。

回顧總統選舉期間，柯文哲自認在傳統媒體受到壓制，主攻自媒體、網路，甚至還推出自製網路頻道「KP TV」，透過該頻道不斷撥放柯文哲訪問、活動等相關影片，隨著選戰落幕，該頻道功成身退，由民眾黨在YouTube開設的「民眾之聲」接棒，柯文哲個人YouTube則近乎停擺，使柯文哲聲量開始下滑，面臨網路聲量保溫生存戰。

民眾之聲近期出現節目內容調整，除了自製的網路談話性政論節目外，新增一系列新單元，例如立院直球對決、觀點相對論、一週畫眾點、國會台8線等節目，內容除了有立委質詢精華片，還開箱立委黃國昌、黃珊珊國會辦公室，帶領民眾一窺立委平時問政之餘私下得一面，以及立法院實際運作情況。

柯文哲YouTube頻道也將推出新節目，風格類似過去推出的「今晚我想來點真心話」，將由柯文哲評論國政，掌握議題操作跟攻防的主導權；因應節目內容的不同，預計將找來立委、議員或發言人輪流擔任主持人，維持網路聲量外，柯文哲也能以母雞身分拉抬立委跟議員聲量，提前為2026地方選舉準備。

柯文哲臉書操作部分，知情人士表示，未來地方組織、各地方黨部事務，預計由民眾黨的臉書公布；柯文哲的臉書則以下鄉與民眾互動、時事評論、輿論回應等為主。另外，隨哲民眾黨團業務增加，並成為國會第三大政黨，未來也會開設民眾黨立法院黨團臉書，用於立法院業務說明跟回應。

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