腎病最花錢！40歲↑成人3成「三高＋腎功能異常」 專家教護腎8招
根據統計，慢性腎臟病是台灣目前醫療花費最高的疾病，40歲以上成人超過3成有三高合併腎功能異常，國健署提醒民眾落實護腎8招，避免三高、抽菸、肥胖等風險因子，才能長保腎臟健康。
家庭消費中心／綜合報導
國健署指出，為強化國人腎臟病預防與早期管理，已免費提供 40~64 歲民眾每 3 年 1 次、65 歲以上民眾每年 1 次的成人預防保健服務，每年近200萬人使用，而分析2020年至2022年近3年成人預防保健資料，發現超過3成有三高合併腎功能異常、超過2成有肥胖且腰圍過粗合併腎功能異常 、近2成同時有吸菸及腎功能異常。
為提升國人對腎臟病的病識感，國健署表示，已於全台推動423 家腎病識能友善診所，針對健康檢查腎功能異常，以及有相關風險因子的民眾，提供專業的照護及衛教輔導，幫助民眾了解腎臟病期別，並告知導致腎臟病的風險因子等相關知識。
國健署署長吳昭軍說，積極配合醫療團隊，找出危害腎臟的因子，並養成均衡飲食、規律運動及良好生活習慣，把三高控制好，才是逆轉腎功能的不二法門。
吳昭軍呼籲，民眾應定期接受健康檢查，才能掌握自己的腎功能狀況，並應遵循護腎黃金8招：多喝水、健康飲食、規律運動、定期檢查腎功能、三高控制、體重控制、不抽菸、避免服用不當藥物等，建立健康的良好生活習慣，才是正確顧腎之道。