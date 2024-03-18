台灣森林遊樂園霸主換人了！阿里山被它打敗　160萬人改玩這裡　

作家、女星都摔傷！滿65歲「每6人就1位跌倒」　長者一摔恐離世

▲滿65歲長者中，平均每6人就有1位曾意外跌倒，過去有民眾幸而靠著Apple Watch「跌倒偵測」，發現家中母親跌倒撞破玻璃，趕緊救助。（圖／APPLE提供、經變色處理）
▲滿65歲長者中，平均每6人就有1位曾意外跌倒，過去有民眾幸而靠著Apple Watch「跌倒偵測」，發現家中母親跌倒撞破玻璃，趕緊救助。（圖／APPLE提供、經變色處理）

家庭消費中心／綜合報導

許多長輩都曾發生跌倒意外，名人也不例外，例如作家劉墉、歌仔戲大師陳美雲等，國際傳奇影星蘇菲亞羅蘭也摔到住院，甚至有長者一摔就撒手人寰。國健署表示，在高齡社會，如何防跌已成重大議題，據調查，台灣65歲以上族群，平均每6人中有1人在最近1年內曾跌倒，民眾一定要多加注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國健署表示，據內政部統計，截至2024年1月，國內65歲以上人口已超過431萬人，占總人口18.4%，且據國家發展委員會預估，至2025年，我國將邁入超高齡社會，屆時每5人中有1人超過65歲，宣導防跌刻不容緩。

▲74歲的作家劉墉，昨日傳出摔跤一度失去意識，緊急送醫，所幸平安無事，今日還PO文自拍與大家報平安，「老頑童OK！」（圖／劉墉FB）
▲現年75歲的作家劉墉，2023年傳出摔跤一度失去意識，緊急送醫，所幸平安無事。（圖／劉墉FB）
針對長者跌倒，國健署指出，除可能造成長期臥床，甚至死亡外，曾經跌倒的長者也可能增加家庭照護人力與經濟的負擔，絕對不可輕忽。

國健署表示，目前各縣市衛生局、衛生所正加強推廣「長者量六力」，以評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」6大功能指標，希望能及早發現長者功能衰退的徵兆，其中「行動」、「營養」、「視力」等3指標，可用於評估跌倒的潛在風險。

國健署指出，「行動」的評估，鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」；「營養」的評估，可檢視「過去3個月內是否有食慾不振，或體重減輕3公斤以上」的現象；「視力」的評估，可從「看遠、看近或閱讀有沒有困難」來檢視。

若長者有任1項評估結果異常，衛生所會安排介入服務，或進一步轉介長者到合適的醫療院所，以預防、延緩長者功能衰退，同時也提供民眾衛教指導，轉介或鼓勵長者參與社區運動、營養等課程。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲長者跌倒恐造成長期臥床，甚至死亡，絕對不可輕忽。（圖／美聯社／達志影像）
此外，國健署也提供防跌5招，民眾可多參考：

1、充足營養：平時須注意攝取足夠的熱量與蛋白質，必要時可以諮詢社區營養師。

2、規律運動：定期運動，練習肌力，提升長者日常獨立活動功能，加強跌倒時的自我防衛能力。 

3、安全居家環境：留意環境照明，地板保持乾燥，避免地面不平整，走道不放雜物。

4、用藥安全：就醫時請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用，增加跌倒風險。

5、合適穿著：穿著合身衣物，褲管不過長，選擇防滑、有充分固定的鞋子，例如沒有鞋帶、有扣子或魔鬼氈等鞋款。

▲防跌工班班長郭發財到社區長者家裡裝設扶手。（圖／記者陳建彰攝）
▲居家環境應注意安全，並在浴室等濕滑處裝設扶手，防止長輩跌倒。（圖／記者陳建彰攝）

司馬中原急性肺炎過世！跌倒送醫後遺症多　國健署揭「致命地點」

鬼故事大師司馬中原跌倒送醫　爆「急性肺炎」過世！醫揭真實情況

血糖太高「腎會壞掉」！洗腎患者近半數糖尿病引起　5地雷習慣曝

路易莎隔壁阿伯在做演講PPT！妹子一搜傻眼：竟是華碩全球副總裁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞