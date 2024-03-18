作家、女星都摔傷！滿65歲「每6人就1位跌倒」　長者一摔恐離世

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對長者跌倒，國健署指出，除可能造成長期臥床，甚至死亡外，曾經跌倒的長者也可能增加家庭照護人力與經濟的負擔，絕對不可輕忽。
國健署表示，目前各縣市衛生局、衛生所正加強推廣「長者量六力」，以評估長者「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱」6大功能指標，希望能及早發現長者功能衰退的徵兆，其中「行動」、「營養」、「視力」等3指標，可用於評估跌倒的潛在風險。
國健署指出，「行動」的評估，鼓勵長者在安全的環境下，計算「雙手抱胸，連續起立坐下5次所需時間」；「營養」的評估，可檢視「過去3個月內是否有食慾不振，或體重減輕3公斤以上」的現象；「視力」的評估，可從「看遠、看近或閱讀有沒有困難」來檢視。
若長者有任1項評估結果異常，衛生所會安排介入服務，或進一步轉介長者到合適的醫療院所，以預防、延緩長者功能衰退，同時也提供民眾衛教指導，轉介或鼓勵長者參與社區運動、營養等課程。
此外，國健署也提供防跌5招，民眾可多參考：
1、充足營養：平時須注意攝取足夠的熱量與蛋白質，必要時可以諮詢社區營養師。
2、規律運動：定期運動，練習肌力，提升長者日常獨立活動功能，加強跌倒時的自我防衛能力。
3、安全居家環境：留意環境照明，地板保持乾燥，避免地面不平整，走道不放雜物。
4、用藥安全：就醫時請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用，增加跌倒風險。
5、合適穿著：穿著合身衣物，褲管不過長，選擇防滑、有充分固定的鞋子，例如沒有鞋帶、有扣子或魔鬼氈等鞋款。