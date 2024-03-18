20歲天才拳擊手驟逝　神童那須川天心感性發文：在某個地方再相見

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目前坂間叶夢的確切死因還未公布，日本拳擊協會也宣布成立了事故調查委員會。坂間叶夢的父親透過社群平台X發文表示：「坂間叶夢在今天與世長辭了，謝謝大家對他的加油還有疼愛，因為比賽的間隔太過密集，導致他的手、腳都充滿了傷，必須要注射止痛針才能繼續參加比賽。」「為了不讓比賽停止舉辦，他直到最後都堅持下去了。」
坂間叶夢過去的職業選手成績
日本運動雜誌《CoCoKARA》用「日本的拳擊希望已經去了天堂」來形容坂間叶夢的突然離世，他從小學四年級開始學習拳擊，在高三時獲得日本最佳新人獎，此後穩定進步。在2023年7月，坂間叶夢在第8回合TKO擊敗對手堀川龍，拿下日本輕蠅量級青年冠軍。
去年12月26日，坂間叶夢拿下轉戰職業拳手後的9連勝，分別在三個世界拳擊組織輕蠅量級都位世界居前15，WBA第9名、WBC第15名、IBF則是在第11名，以年僅20歲的年紀來說，已經是相當優異的成績。
那須川天心對坂間叶夢的緬懷
史上最年輕「RIZIN」冠軍，轉戰MMA綜合格鬥後，32戰全勝，保持不敗紀錄的格鬥選手「神童」那須川天心和坂間叶夢也相互熟識，他在得知這消息後，也透過個人的社群平台X發出相當感性的長文。
那須川天心文中表示，現在人們可以更輕易地接觸到武術，但希望大家不要太低估它，因為它是伴隨著危險的。對於那些旁觀的、助威的、抱怨的人，我希望你們能夠對於自己說出的話，有更多的重視並負起責任。
而對於那些練習武術的人，那須川天心表示，希望你們不要拿自己的生命來做賭注，因為這會讓你的生命看起來很廉價，我希望你們能夠聽到周圍親近的人的聲音，那才是真正重要的事情；那些在網路上留言的人，他們並不能對你的生命負責。
最後，他也對逝世的坂間叶夢說道：「叶夢，你真的是我見過最酷的人。就像你的名字一樣，你比任何一個人都更努力實現你的夢想，當你成為職業選手時，你說第一個簽名要給我，但是你忘了，所以我做了一個很難過的表情。」
「那時候的你跟我說，如果你成為了冠軍，會第一個幫我簽名，我到現在都還記得。所以我們到時候找個地方再見吧，希望你多多練習，也許是在個小小的拳館裡也好，好好休息吧。」並且，須川天心也在文內貼上了他抱起坂間叶夢的合照。
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