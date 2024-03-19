影／球王Djokovic模仿詹皇做後撤步！在Federer之後　他也來看NBA

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Federer此前因為個人網球賽事品牌拉沃盃的活動而來到舊金山，他特地前往勇士主場看比賽。而同樣是網壇重量級人物，Djokovic對於籃球的愛可能有過之而無不及，他多次表示已故NBA球星Kobe Bryant啟發了自己，LeBron James和洛杉磯湖人這次有幸在邁阿密公開賽開打前招待這位網球現役傳奇。
36歲的Djokovic今年開季並不順，澳網不敵Jannik Sinner丟冠，印第安泉公開賽也在第三輪輸給Luca Nardi失利。最近他被發現沿著邁阿密海灘慢跑，不過他最終選擇退出這一站賽事。
Djokovic對於退出ATP 1000等級的邁阿密大師賽表示，自己正在「平衡私人生活和職業行程」。事實上他這一舉動在外界預期之中，隨著年紀增長，Djokovic過去也曾暗示未來參賽計畫將轉向以大滿貫為優先。
在待在美國的這段期間，Djokovic也沒有錯過享受生活的機會，特地去看了精采的勇士對湖人比賽，賽前他還熟練地模仿LeBron James的標誌性投籃，毫不費力地將三分球精準地投進籃框。之後Djokovic還在影片中標記詹皇，問對方「還不錯吧」，而James則是笑說：「沒錯，我的朋友！」
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