小優為建商男友學做菜！交往1年遭痛甩 被爆容易愛上壞男人
演藝圈桃花朵朵開，包括Apple、蘿莉塔、楊晨熙等女星都閃婚懷孕，同期藝人小優（游振宜）也想晉升人妻，和建商男友交往後開始學習下廚洗手做羹湯，考取中餐丙級執照，朝著成為賢妻的目標邁進，週刊卻爆出她上個月遭男友提分手痛甩，為此傷心不已。身邊好友還點出問題在於「小優太愛壞男人」，奉勸她改掉這個傾向。
記者江芷稜／綜合報導
據《鏡週刊》報導，雙魚座的小優外型跟桃花運不差，最近因神似韓國啦啦隊女神李多慧，被網友封為「台版李多慧」，幽默風趣的個性讓她成為綜藝節目常客，荷包賺得滿滿的，看著好友們陸續結婚，她也羨慕不已，想要有個穩定對象，去年經朋友介紹認識建商T先生，積極上料理課，盼能先抓住男人的胃，再抓住男人的心，沒想到還是被提分手。
她3月1日剛過38歲生日，在好友蘿莉塔、海產、張立東等人陪伴下舉辦多場慶生趴，開心品嘗美食，穿著相當性感火辣，看起來心情不錯，沒想到私下剛和交往不到1年的男友分手，內心難過不已，晉升人妻夢碎，只能強顏歡笑。
據悉，小優雖未公開男友身分，卻主動帶他參與自己的工作、社交場合，在公開場合有說有笑，希望他能早日融入自己的生活圈，對感情相當用心，可惜還是破局。好友則透露她身邊不乏追求者，卻老是愛上壞男人，還被恐怖情人軟禁過，讓她對感情又期待又害怕。
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