BP師妹BABYMONSTER要來台灣！見面會地點驚見「Taipei」粉絲超嗨
天團BLACKPINK師妹「BABYMONSTER」是YG娛樂睽違7年，在去年底推出的新女團，由三位韓國籍成員Rami、Ahyeon、Rora，兩位日本籍成員Ruka、Asa以及兩位泰國籍成員Chiquita、Pharita組成。BABYMONSTER將於4月1日推出首張迷你專輯，昨（18）日YG娛樂宣布，她們將在海外舉辦粉絲見面會，其中包含台北站，讓台灣粉絲超驚喜。
記者薛羽彤／綜合報導
BABYMONSTER將於4月1日推出首張迷你專輯，YG娛樂昨日宣布，BABYMONSTER將舉辦出道後，首場亞洲巡迴粉絲見面會，包含了日本東京、印尼雅加達、新加坡、台北、泰國曼谷。台灣粉絲看見有台北站，紛紛驚呼「有台北！！！」、「我的天嗚嗚嗚我好期待……」、「完全等不及了！」、「好扯！這麼快就見面會甚至還有台北」。見面會日期及票價，將在日後公布。
BABYMONSTER出道曲《BATTER UP》MV只用了18天，就突破1億點擊率；發布《BATTER UP》MV歌曲53天後，觀看次數突破了2億，也是連續五天位居全球YouTube每日音樂影片排行榜第一名，創下驚人紀錄，新人魅力不容小覷。此次她們將來台舉辦見面會，屆時的票房成績，也可凸顯她們在台灣的人氣如何。
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