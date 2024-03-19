樂天女孩看這邊！違反「林襄條款」恐賠百萬 專業律師這樣說
啦啦隊女神林襄新球季風光加盟味全龍，今（19）日卻傳出她為了出走前東家樂天桃猿，付了百萬元求贖身，樂天桃猿因此被爆立下「林襄條款」，內文規定所屬啦啦隊員離開球隊後一年內不得到其他球隊發展，否則將賠款上百萬元，但消息有待證實。對此，《NOWnews今日新聞》訪問知名律師簡大為，簡大為律師表示：「要不要賠，必須看公司有沒有相應補償。」
記者張一笙／綜合報導
簡大為律師表示，啦啦隊如果屬於勞工，就必須符合勞動基準法，該競業禁止條款才會有效。因此，樂天球團在接連失去林襄，又遲遲沒辦法順利與李多慧簽約的前提下，為了防止樂天女孩爆發出走潮所成立的「林襄條款」，就必須付出額外成本來補償這些未來可能受到競業禁止的員工，法院才可能認定這些條款有效。
根據規定，在簽訂競業禁止合約的事業單位，必須符合勞動基準法第15-1條，也就是要有適當的補償，或是有針對勞工進行專業訓練等支出，並且不能逾越必要的合理時間、業務範圍，該競業禁止條款才會有效。
據統計，林襄去年扣除因雨延賽的賽程，一整年在樂天桃猿主場應援的場次僅6場，在爆出林襄百萬贖身的消息後，林襄經紀人莉奈僅回應：「我們有簽保密協定，所以我什麼都不能說。」並強調雙方是和平分開，未來也會有密切合作。
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