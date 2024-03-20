吃雞腿還是吃排骨？營養師揭熱量差 「這主餐」直接超越麥當勞
近期電影《周處除三害》電影爆紅，許多大陸網友都在問陳桂林吃的便當是哪一家，網友甚至還分為「排骨派」、「雞腿派」。但營養師高敏敏提醒，不同的便當主餐的熱量也不一樣，尤其炸排骨便當的熱量直接超越一份麥當勞套餐，建議民眾選擇清蒸、汆燙、清燉、滷等方式料理的主菜更健康。
記者林志怡／台北報導
高敏敏指出，一份菜飯便當的熱量約為550大卡，而炸排骨本身的熱量為375大卡、紅燒排骨為255大卡、炸雞腿為260大卡、滷雞腿為150大卡，這樣加一加的話，炸排骨便當的熱量可以直接超越一份麥當勞漢堡套餐，同時也可以看出，有裹粉炸過的主食 熱量也相對的較高。
此外，高敏敏提醒，食用過量的油炸物會增加血管硬化、癌症、中風發生機率，也因為使用大量調味料，容易增加腎臟負擔，裹粉再油炸的料理方式，也讓熱量比原本的肉高出2到5倍，更容易導致肥胖。
高敏敏建議，民眾挑選主食，可以選清蒸、汆燙、清燉、滷等料理方式，白飯也少吃一點、換成燕麥、根莖類食物或是蔬菜，也避免淋上大量滷汁，避免攝取過多的鈉，即使挑選了炸物主餐，也儘量去皮再吃，以控制熱量，另配菜也建議多選蔬菜類，增加膳食纖維的攝取、幫助排便。