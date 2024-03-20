基隆毒販囤貨想「賺價差」！見警圍捕急逃逸 開窗猛跳雨遮
基隆一名林姓男子販售毒品多年，更囤積毒品，逢高時以高價出售，昨（18）日警方前往林家逮人，攻堅時林男卻跳樓逃逸，被埋伏在防火巷的員警逮捕，警方在屋內當場起出安非他命等毒品，訊後依違反毒品危害防制條例等罪，移送法辦。
記者孫唯容／綜合報導
基隆市警察局刑警大隊偵二隊指出，警方偵辦毒品案期間，發現七堵區一名林姓藥腳有販毒嫌疑，會趁低價時收購毒品，市場價格高昂時再以高價脫手案經連日埋伏跟監蒐證，聲請搜索票獲准。
昨天警方前往查緝，得知林男在屋外設有監視器，因此提前研判林嫌可能逃逸動線，布置警力圍捕，攻堅過程林嫌聞聲衝向屋後陽台，沿外牆雨遮一路攀爬至鄰棟後，先跳至樓下雨遮，再跳下一樓後方防火巷，為部屬於該防火巷員警逮獲。
林男遭逮後被帶回住處搜索，警方當場查獲毒品安非他命等毒品一批、電子磅秤、分裝袋一批及吸食器等物，現場並扣得霰彈槍子彈及罕見的IPHONE摺疊手槍。訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例將林男移送基隆地檢署偵辦。
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