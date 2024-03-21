汪小菲貼文破綻百出！稱被大S家暴　大陸人傻眼：昏迷可以打人嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來汪小菲把「妳昏迷的時候」原文刪除，改為「妳產生幻覺的時候」，此外，汪小菲怒駁「我沒有推倒妳妹（小S）」，後來又說「妳的妹妹一直慫恿妳跟我離婚，我只在極其憤怒的情况推過她」，網友狠酸：「推倒了才算推！推過不算推」、「說話還邏輯不清，顛三倒四」、「笑死了！我推了，但我沒推倒！」
而汪小菲貼文通篇沒提及欠大S 1.7億元、婚內出軌，以及稱大S傳輸汙衊大陸的思想、不回北京住，也讓網友傻眼，「是誰在避重就輕啊，你多次出軌的事怎麼不說呢」、「感覺圖放的都是錘他自己」、「擔心病毒並無不妥啊，和政治無關啊，怎麼能成污蔑呢」、「你自己都不回的家，你老要XX回去幹啥？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
更多「大汪開撕續集」相關新聞。