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汪小菲貼文破綻百出！稱被大S家暴　大陸人傻眼：昏迷可以打人嗎

▲汪小菲（左）開撕大S文章漏洞百出，大陸人看傻眼。（圖／大S微博）
▲汪小菲（左）開撕大S文章漏洞百出，大陸人看傻眼。（圖／大S微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）昨（20）日不滿汪小菲借1.7億元至今未清償，張蘭消費自己和老公具俊曄，讓徐媽黃春梅身心崩潰痛哭，離婚2年多來首次發文開撕前夫，揭發汪小菲打孕婦婚內偷吃多女等行徑，汪小菲也反擊被大S家暴，澄清沒有打過老婆和小S，不過前後說法反反反覆覆、自相矛盾，大陸網友一面倒痛批：「昏迷可以打人嗎」、「是誰在避重就輕啊？」

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▲▼汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
▲汪小菲（右一）承認推過小S（中），但不認曾經對大S動粗。（圖／大S微博）
汪小菲發文控訴被大S施暴：「妳說我對妳動手，事實是在妳昏迷的時候，妳用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，妳清醒後說妳忘了，把我看成妳爸了，我也從來沒說過妳一句不對！」網友猜測當時大S生第二胎癲癇復發而昏迷，被送往加護病房急救，痛罵：「昏迷可以打人喔」、「老婆為了生小孩差點死掉，現在說她打你？」

▲汪小菲坦承酒後摟抱疑似張穎穎的女人。（圖／汪小菲微博）
▲被大S毀滅式爆料，汪小菲大動作反擊。（圖／汪小菲微博）
後來汪小菲把「妳昏迷的時候」原文刪除，改為「妳產生幻覺的時候」，此外，汪小菲怒駁「我沒有推倒妳妹（小S）」，後來又說「妳的妹妹一直慫恿妳跟我離婚，我只在極其憤怒的情况推過她」，網友狠酸：「推倒了才算推！推過不算推」、「說話還邏輯不清，顛三倒四」、「笑死了！我推了，但我沒推倒！」

而汪小菲貼文通篇沒提及欠大S 1.7億元、婚內出軌，以及稱大S傳輸汙衊大陸的思想、不回北京住，也讓網友傻眼，「是誰在避重就輕啊，你多次出軌的事怎麼不說呢」、「感覺圖放的都是錘他自己」、「擔心病毒並無不妥啊，和政治無關啊，怎麼能成污蔑呢」、「你自己都不回的家，你老要XX回去幹啥？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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