00939淨值破發跌到14.96元　理財達人分享靠這招操作決定進場時機

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而00939首日開盤表現破發，也讓不少理財部落客、理財作家發表自己的看法。其中，理財部落客「碎念女子萬萬歲 Murmur Girl」分享自己的操作策略，她認為，要留意「折溢價」風險，若溢價在0.5%是極限，而最佳狀況應該是0.3%以內。所以若大於1%的溢價在台股原型ETF是很少見也不健康的，會一直讓造市商或大戶有套利空間。至於投資人決定是否進場，還是要看折溢價，絕對不要一味追漲，務必在交易前看統一投信公告的折溢價，每15秒更新一次，溢價要慎思不要追漲。
不過，「會計師之股市第一線」則持相反看法，他認為「你都已經投資ETF了，還要關心1%？還不如認真研究股票有什麼可買吧」，並直言「我真佩服把ETF當股票在玩的這些所謂的達人」。
而理財作家樂活大叔施昇輝在昨日便提醒，搶進00939的人，立刻套牢了。因為ETF價格只與淨值有關，不要以為它會偏離淨值太多、太久，更不該以為它會成為飆股。上市前申購的人也不要以為00939有蜜月行情，今天賣掉頂多賺2%，真的很賺，也很難有短線價差。「希望不懂ETF的人早點離開夜市，把寧靜還給大家」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。