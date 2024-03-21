張蘭用WORD文字檔討汪小菲3億婚房！大S經紀人譏笑：AI都能造假了
大S（徐熙媛）和汪小菲再度開撕，雙方母親都下場參戰，S媽哭訴遭積欠1.7億元，還掛名S Hotel的承租負責人，擔心前女婿欠租害她被牽連，大S則點名前婆婆張蘭早知道兒子出軌，張蘭昨（20）日開直播正面開戰，列出一大串文字檔案，指控大S離婚前出軌具俊曄，還向前媳婦索討3億元婚房，大S經紀人回覆《NOWnews今日新聞》表示，「現在已是AI世代，連影片都能造假了，更何況張蘭秀出的所謂證據是一張WORD檔」，反之，汪小菲的欠款都有法院認證。
記者江芷稜／綜合報導
大S名下曾有3棟豪宅，包括2009年婚前花2億元購入的「國家藝術館」，以及2011年購入的「冠德遠見」、2016年入住的「台北信義」頂樓戶。張蘭過去宣稱「冠德遠見」是她在俏江南時期買的，之後賣了3億元；價值4億多元的「台北信義」豪宅則是汪小菲花錢買的，儘管掛在大S名下，卻是她們母子賺來的。
但大S於2022年曬出匯款證據，狠狠打臉母子，強調兩間房子都是汪小菲挑選，自己負責貸款買的，形成各說各話的狀況。眼尖網友更發現，汪小菲匯款付房貸的帳號跟大S離婚協議裡的房貸帳號完全不同，傻眼問「汪小菲匯的錢到底去哪裡了？」
儘管張蘭、汪小菲在微博洋洋灑灑PO出一長串付費證明，宣稱付了4、5000萬元台幣家用，然而在法院判決書裡的附件，汪小菲離婚後僅支付大S幾百萬元，大S再婚具俊曄後就不再匯款，對比之下落差很大。大S經紀人強調，「現在已是AI世代，連影片都能造假了，更何況張蘭秀出的所謂證據是一張WORD檔。汪小菲欠徐熙媛的款項是有法院認證的，我已將法院查詢系統連結公布在大S工作室微博上，歡迎大家查詢」，再度狠狠打臉了汪小菲母子。
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