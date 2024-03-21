柳俊烈沒出軌韓韶禧！好友澄清與惠利早就疏遠：去年只見一次面
韓星柳俊烈去年11月與惠利正式宣布分手，火速與韓韶禧戀愛，一起去夏威夷旅行，引起輿論關切，兩位女主角紛紛為自己發聲，也因造成紛擾向大眾公開道歉，反倒是男主角始終未對外發言，韓媒《TVdaily》今（21）日罕見報導替他說話，表示柳俊烈與惠利2023年2月就進入感情冷靜期，決定先給彼此一點時間，談論分手時只見了一次面，雙方感情變淡，明顯早就對這份感情沒心了，不算是「換乘戀愛」。
記者江芷稜／綜合報導
根據《TVdaily》報導，柳俊烈跟惠利交往7年，時間非常長，又是《請回答1998》的螢幕情侶，對於分手這件事必須慎重處理，去年2月感情產生裂痕，惠利在濟州島忙著拍電影《Victory》，關係變得更疏遠，6月時幾乎算是分手，成了圈內公開的祕密，只是沒有對媒體明說。柳俊烈友人說：「柳俊烈和惠利延遲了對外明確的答覆。大部分的長期戀愛不都是這樣嗎？畢竟談了很久，所以很難公開承認分手。」
柳俊烈好友說，「兩個人去年為了協議分手，只見了一次面，單純是確認延後分手的發表日期」，之後約定再聊一聊，這句話留下無限想像空間，惠利認為還會再見面，可能有再復合的餘地，內心抱著期待，這點與柳俊烈認知並不相同。他的好友強調這不是單方面要求分手，而是感情變淡了，很難說是無縫出軌，「他倆去年只見了一次面嘛，心已經遠了」。
柳俊烈好友認為，那句話「再聊一聊」只是形式上的客套話，相信惠利應該理解，不過站在她的立場上的確會感到傷心，畢竟才分手4個月，前男友就另結新歡，尤其是她跟柳俊烈都非常喜歡夏威夷，過去曾一起去海外旅行，看著他帶著韓韶禧去夏威夷舊地重遊，內心難免五味雜陳，才會發文「真有趣」引發聯想。
不過，柳俊烈不親自回應，反而讓好友透過媒體放話，無法消除網友對於他的質疑，網友痛批柳俊烈分手處理不當，至少應該當面說清楚，「這不就是冷暴力嗎？」、「又藉媒體說話了，有本事自己站出來」、「有公司做靠山真好，又來洗白了」、「說白了就是男生早想分了，但是女生還有感情不想分。所以心裡不平衡」。
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