球鞋潮流交易平台「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞

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都被錄影保存，以提供驗證的可溯性和透明度，透過「AREA 02」專業團隊的驗證，確保 其真實性和品質。而這套完整的驗證流程也在日前取得新型專利，成為前進東南亞的重要利器。
隨著消費者對於購物體驗、商品品質與真實性的要求越來越高，AREA 02 的商品 驗證服務在市場上扮演著關鍵角色。自 2019 年至今，AREA 02 已經成功驗證了超過 100,000 雙球鞋，過程中有 3% 未通過驗證的鞋款，其嚴格程度堪稱業界之最。商品通 過驗證後，消費者還會收到專屬的扣環與保證書，AREA 02 提供對於真品的有力憑證， 此外，完善的售後服務，讓消費者在購買後若有任何問題，可以透過官網/APP/社群 /LINE 等多元管道聯繫客服夥伴，得到專業團隊的支援與解決方案。
Cory Chen 表示:「AREA 02 相較歐美電商平台，由於地理位置的關係，商品運至 東南亞的物流時間大幅縮短，平台的營運成本也更具競爭力;貨源充足的優勢，能輸出 各項稀缺性高的商品至東南亞地區;最重要的當然是我們的專業驗證流程與技術，成為 跨境直送服務最重要的核心」。AREA 02 始終以提供高品質潮流真品和驗證服務為宗旨 ，相信跨境營運將為亞太地區球鞋與潮流愛好者帶來更多驚喜，以及更棒的購物體驗。
目前 AREA 02 平台上最火的商品，非 Trophy Room 與 Jordan 全新聯名 Air Jordan 1 Low OG 莫屬。由 Michael Jordan 之子 Marcus Jordan 主理的球鞋店舖 Trophy Room，繼上回聯名的 Air Jordan 7 創造市場話題之後，此次雙方再度攜手，打 造 Air Jordan 1 Low OG，以白色皮革為基底，融合了 Air Jordan 經典的黑紅元素，在
鞋尖處採用類似緞面的材質，鞋後跟處則有著編織紋路，達到多種異材質堆疊的視覺豐 富感。台灣將於 3/21(三) 12:00 正式發售，而 AREA 02 已率先槍鳴槍開跑，即刻起上 架銷售。
● AREA 02 官方網站 : https://www.area02.com/home
【關於 AREA 02】
AREA 02 | 無二 致力於賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，並專注於重新定義市場交易的使命。
我們秉持著「Connect The Real」的態度，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗、真誠的客戶服務，展現對 潮流的真愛，以及表達最獨特的真我!
AREA 02 搭起賣家快速上架與買家安心購買的橋樑，打造獨一「無二」的亞洲指標球鞋與潮流交易平台。