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球鞋潮流交易平台「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞

▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）
▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）

記者吳政紘/綜合報導

球鞋與潮流交易平台 AREA 02 宣布已於 Q1 完成約 300 萬美金(台幣近億元) Pre-A輪募資，自 2019 年成立以來，累計募資總金額逾 1.5 億元台幣，投資人包括創新 智基(AIIS : Athena Innovation Investment and Service Company)、知名物流集團、本土球鞋代工大廠等，AREA 02 共同創辦人暨執行長 Cory Chen 表示:「我們秉持品牌的核心價值 Connect The Real，即日起正式開通跨境營運，商品可直送至香港、新加坡、 馬來西亞等亞太地區，為潮流愛好者提供更即時、便捷的購物體驗」。

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▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）
▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）
AREA 02 是一個主打產品驗證服務的球鞋與潮流交易平台，匯集數萬件商品，囊括球鞋、服飾、公仔收藏、手錶精品等多種品項。五年前 Cory Chen 與核心團隊看準線 上交易不可逆的發展趨勢，以及消費者頻頻在網路上買到假貨的實際痛點，因此，開啟 了 AREA 02 重新定義市場交易的使命，期許平台能夠透過專驗驗證技術軟實力，賦予 亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力。凡 AREA 02 售出的每一件商品皆會通過真品驗證 ，流程包括 AI 對比技術、品牌晶片驗證和強大的資料庫對比等，確保所售商品的真實性 ，每一件受檢驗的商品都必須通過至少 15 個步驟的嚴格檢驗程序，並且整個檢驗過程

都被錄影保存，以提供驗證的可溯性和透明度，透過「AREA 02」專業團隊的驗證，確保 其真實性和品質。而這套完整的驗證流程也在日前取得新型專利，成為前進東南亞的重要利器。

▲AREA 02 甫於運動文化展盛大展出籃球鞋的百年發展史（AREA 02提供）
▲AREA 02 甫於運動文化展盛大展出籃球鞋的百年發展史（AREA 02提供）
隨著消費者對於購物體驗、商品品質與真實性的要求越來越高，AREA 02 的商品 驗證服務在市場上扮演著關鍵角色。自 2019 年至今，AREA 02 已經成功驗證了超過 100,000 雙球鞋，過程中有 3% 未通過驗證的鞋款，其嚴格程度堪稱業界之最。商品通 過驗證後，消費者還會收到專屬的扣環與保證書，AREA 02 提供對於真品的有力憑證， 此外，完善的售後服務，讓消費者在購買後若有任何問題，可以透過官網/APP/社群 /LINE 等多元管道聯繫客服夥伴，得到專業團隊的支援與解決方案。

Cory Chen 表示:「AREA 02 相較歐美電商平台，由於地理位置的關係，商品運至 東南亞的物流時間大幅縮短，平台的營運成本也更具競爭力;貨源充足的優勢，能輸出 各項稀缺性高的商品至東南亞地區;最重要的當然是我們的專業驗證流程與技術，成為 跨境直送服務最重要的核心」。AREA 02 始終以提供高品質潮流真品和驗證服務為宗旨 ，相信跨境營運將為亞太地區球鞋與潮流愛好者帶來更多驚喜，以及更棒的購物體驗。

▲AREA 02 甫於運動文化展盛大展出籃球鞋的百年發展史（AREA 02提供）
▲AREA 02 甫於運動文化展盛大展出籃球鞋的百年發展史（AREA 02提供）
目前 AREA 02 平台上最火的商品，非 Trophy Room 與 Jordan 全新聯名 Air Jordan 1 Low OG 莫屬。由 Michael Jordan 之子 Marcus Jordan 主理的球鞋店舖 Trophy Room，繼上回聯名的 Air Jordan 7 創造市場話題之後，此次雙方再度攜手，打 造 Air Jordan 1 Low OG，以白色皮革為基底，融合了 Air Jordan 經典的黑紅元素，在

▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）
▲「AREA 02」完成億元募資！宣佈開通直送東南亞，限量Trophy Room 全新聯名款開賣。（圖／AREA 02提供）
鞋尖處採用類似緞面的材質，鞋後跟處則有著編織紋路，達到多種異材質堆疊的視覺豐 富感。台灣將於 3/21(三) 12:00 正式發售，而 AREA 02 已率先槍鳴槍開跑，即刻起上 架銷售。

● AREA 02 官方網站 : https://www.area02.com/home

【關於 AREA 02】

AREA 02 | 無二 致力於賦予亞洲球鞋和潮流文化更大的影響力，並專注於重新定義市場交易的使命。

我們秉持著「Connect The Real」的態度，提供專業的真品驗證、真實的購物體驗、真誠的客戶服務，展現對 潮流的真愛，以及表達最獨特的真我!

AREA 02 搭起賣家快速上架與買家安心購買的橋樑，打造獨一「無二」的亞洲指標球鞋與潮流交易平台。

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