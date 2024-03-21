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鳥山明剛離世！《航海王》尾田榮一郎「宣布休刊」認：身體有事

▲《航海王》作者尾田榮一郎宣布要暫時休刊3週，疑似是身體出問題。（圖／翻攝自X）
▲《航海王》作者尾田榮一郎宣布要暫時休刊3週，疑似是身體出問題。（圖／翻攝自X）

記者吳昕蓓／綜合報導

《七龍珠》作者鳥山明1日病逝，讓動漫界氣氛一片低迷，沒想到今（21）日暢銷漫畫《航海王》作者尾田榮一郎宣布要暫時休刊3週，疑似是身體出問題，讓漫迷們都十分擔心，對此，尾田榮一郎也親自以手寫信表示：「請大家當作我去進廠維修吧」。

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▲▼漫畫之神鳥山明老師的傳世大作《七龍珠》連載時間長達11年。（圖／X） ▲漫畫之神鳥山明老師的傳世大作《七龍珠》連載時間長達11年，卻在3月1日離世，讓不少動漫迷都傷痛不已。（圖／翻攝自X）

尾田榮一郎今日以手繪圖文宣布消息，表示「我要休息～～了！」透露自己將會休息3週，近來因為鳥山明的噩耗，怕粉絲會太擔心，因此特別澄清：「我沒有生病。但確實是身體有事，請大家當作我去進廠維修吧」，加上他還要繼續思考漫畫的事，因此生活還是忙碌，預計將會在4月22日重新恢復連載。

▲ ▲尾田榮一郎今日以手繪圖文宣布消息，透露自己將會休息3週。（圖／翻攝自X）

尾田榮一郎去年（2023）接受過眼睛散光手術，當時他也曾休息一段時間，由於漫畫家需要大量構思、繪圖，大部分時間都需要用到眼睛，加上久坐問題，其實會對身體造成很大影響，因此不少網友得知消息後，紛紛留言關心，「休刊對讀者來說很遺憾，但是也不能太操勞，把身體養好再回來」、「身體的保養很重要，期待更有趣的《航海王》」。

▲尾田榮一郎預計將會在4月22日重新恢復連載。（圖／翻攝自X）
▲尾田榮一郎預計將會在4月22日重新恢復連載。（圖／翻攝自X）
事實上，3月對於動漫迷來說無疑是黑暗的一段日子，不僅1日鳥山明離世，接著4日《櫻桃小丸子》動畫聲優TARAKO逝世，10日動畫師豬股睦美也過世，短時間失去動漫界大人物，也讓漫迷都悲傷不已。

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