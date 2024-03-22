職場薪女力／台塑王瑞瑜「最像王永慶的女兒」　創新注入美麗朝氣

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王瑞瑜曾回憶，自己11歲就出國念書，當時父親要求她每周都要寫信，有時候她寫了一、兩張，父親總能回上四到五張，裡頭有噓寒問暖，但更多的是父女對事情的溝通與討論，王瑞瑜小時候不解，但長大後才發現，原來這些都是父親大半輩子經驗傳承的精華，教她待人處事，也教她經營哲學。
王瑞瑜說，自己從父親身上學到要有「同理心」，要苦民所苦、富要濟貧，因此父親創立長庚醫院，開辦明志科大與長庚護專，讓民眾安心放心，讓許多家境貧寒的學生也能走上正途、品行端正，而她長大進入集團公司後，沒有一天忘掉父親的苦心，尤其她肩上扛著的是無比沉重的甜蜜責任。所幸，她血液中流著父親的DNA，潛移默化下得到「真傳」，讓她一步步踏穩腳步走過來。
王瑞瑜在美國學商出身，1985年加入集團工作，1990年進入台塑總管理處，期間她替集團導入顧客關係管理、供應鏈管理等系統，擔任管理中心常務委員時也曾大力肅貪展現鐵娘子的一面。她也接手台化清潔劑專案組，這正是台塑生醫的前身，當時台塑剛到美國設廠，她叮囑專案組調配護膚品給父親，結果真的解決了父親皮膚乾燥的問題，2003年專案組改名台塑生醫，她也親自擔任董事長推動公司轉型生產保養品與保健食品。
台塑員工私下透露，王瑞瑜個性雖低調，但凡事親力親為，也很能聽下屬的意見，看待員工有如家人一般，但兼具沉穩與開創性，有話必說且愛恨分明，可說是最像王永慶的女兒。不過，在集團龐大的石化王國事業下，她也懂得長幼有序、尊卑有別，為了集團的永續，她將戰場鎖定創新上。
在王瑞瑜手上，石化業從「清潔」品變身「保養」品，破除冷冰冰的刻板印象華麗轉身，積極推動健康事業、預防醫學與精準醫療，近年來成績斐然、大家有目共睹，集團第一階段的創新逐漸開花結果，緊接著第二階段的創新也正如火如荼展開中。
2022年，王瑞瑜成立台塑新智能瞄準全球綠能、電動車大趨勢，這不是突如其來的天馬行空，而是父親王永慶早在1990年代就看到能源危機與環境保護，知道未來一定是電動車的世代，因此從當時就一直在尋找適合的電池，如今公司專精掌握鋰鐵原料，10多年來來默默耕耘得到一連串的認證。她大旗一揮下，台塑新智能啟動出發，跨入節能、儲能、新能源與循環再利用等4大領域，除布局能源發展外，也將為台灣每年至少減碳20萬噸。
台塑企業新舊交融，事業版圖創新再下一城，王瑞瑜沒有公主的驕氣，在集團內如同王家人尊重長幼關係一般不輕易逾矩，但一方面躊躇滿志開疆闢土有野心、有信心，要讓更多人知道，如今的石化業實際上在環保、健康、高科技、高值化等領域上能有顯著的貢獻與實力，也能造福人群。