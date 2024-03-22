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國民黨動員杯葛虐童案專案報告　綠批：蔣萬安政治前途比較重要

▲ 國民黨動員杯葛虐童案專案報告，民進黨台北市議會黨團批評，蔣萬安政治前途比虐童案重要。（圖／記者林調遜攝，2024.03.22）
▲ 國民黨動員杯葛虐童案專案報告，民進黨台北市議會黨團批評，蔣萬安政治前途比虐童案重要。（圖／記者林調遜攝，2024.03.22）

記者呂炯昌／台北報導

台北市議會今（22）日下午召開臨時會，討論要求市長蔣萬安針對虐童案和台智光案進行專案報告。不過，由於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹阻擋國民黨議員進入議場，導致會議流會。民進黨議員批評黃呂錦茹像共產黨書記，並質疑蔣萬安的政治前途比虐童案重要。

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民進黨與民眾黨要求蔣萬安針對虐童案和台智光案，到議會進行專案報告。僅管專案報告已送達議會，但因為國民黨市議員集體缺席，經2點15分與2點30分2次延長仍僅有25名議員到場，未達過半的開會人數，經議長戴習欽宣布流會。

臨時會開不成後，國民黨籍議長戴錫欽成在野黨議員「出氣筒」，並批戴錫欽偏袒、不中立。民進黨議員李建昌也批評黃呂錦茹來現場壓陣，國民黨議員不敢出席開會，國民黨以黨領政，批評黃呂錦茹像共產黨書記。對於綠營議員質疑偏袒、主持議事不中立，戴錫欽也動怒反嗆誰不中立？「告訴我啊？士可殺不可辱，誰偏坦？」

民進黨立院黨團也舉行記者會抨擊，市議員陳怡君表示，大家都有看到國民黨許多議員車子都現身台北市議會，卻沒人敢下樓開會，就是因為國民黨主委黃呂錦茹在議會壓陣，而更有國民黨議員不顧兒少安全，竟然還有心情去上政論。

陳怡君更質疑，兒少保護是全民共識，沒有政黨之分，只有良心而已，為何國民黨議員不願意出席臨時會呢？甚至還讓黨部主委來壓陣，黃呂錦茹如此保護蔣萬安，黃呂也是為人母親，「難道蔣萬安的政治前途會比受虐致死的孩童重要？難道別人的孩子真的死不完嗎？」

民進黨市議員許淑華表示，黃呂錦茹用黨意壓制所有議員，讓凱凱事件永遠沒有真相，而且3個月內就2起兒童疑似在北市受虐死亡案件，蔣萬安不要再拿三寶爸擦指抹粉、當好爸爸的糖衣，沒有辦法面對議會，就沒辦法面對社會，呼籲蔣萬安道歉。

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