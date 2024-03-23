《陰間大法師》麥可基頓搭「星期三」女星！36年後重現甲蟲汁大師
怪才導演提姆波頓1988年獲獎無數的《陰間大法師》，備受期待的續作睽違36年終於回來了！曾獲奧斯卡金像獎提名、獨具創意遠見的導演提姆波頓，與入圍奧斯卡金像獎的麥可基頓（飾演「甲蟲汁大師」）再度攜手合作《陰間大法師 BEETLEJUICE》，並加入新血「星期三」珍娜奧特嘉。
記者黃雅琪／綜合報導
麥可基頓再度回歸演出他受歡迎的角色，入圍奧斯卡金像獎的薇諾娜瑞德（影集《怪奇物語》、《小婦人》）以及艾美獎得主凱薩琳奧哈拉（影集《富家窮路》、《地獄新娘》）也再度回歸，分別演出麗迪亞迪茲和德麗婭迪茲；新加入的演員則包括賈斯汀塞洛克斯、莫妮卡貝魯奇、首次演出大銀幕作品的亞瑟康堤、「星期三」珍娜奧特嘉飾演麗迪亞的女兒亞絲翠，以及入圍奧斯卡金像獎的威廉達佛。
《陰間大法師 BEETLEJUICE》劇情描述：在發生一場意想不到的家庭悲劇後，迪茲家族的三代家人又回到冬河鎮的家中。麗迪亞仍然受到陰間大法師的糾纏，當她叛逆的青少年女兒亞絲翠在閣樓發現了神祕的小鎮模型，以及通往陰間的入口不小心被打開之後，她的生活就被搞得天翻地覆。當陰間和陽間開始出現麻煩時，遲早會有人說出陰間大法師的名字3次，然後這個調皮搗蛋的惡魔就會回來，釋放他獨特的混亂力量。《陰間大法師 BEETLEJUICE》9月6日全台上映。
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