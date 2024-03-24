NOWnews體壇周報／水原一平涉賭、大谷翔平牽連　林書豪禁藥風波

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棒協在本周一（18）日招開選訓會議，由召集人楊清瓏、王建民、沈鈺傑、周宗志、陳瑞振、郭李建夫、張家浩、黃士魁、湯登凱、葉志仙ㄋ、鄧蒔陽、蔡建偉、劉育辰組成會議上決議本屆12強棒球賽總教練人選，其他12位委員到齊並一致通過，2024世界12強中華隊總教練，由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒接下執掌兵符。中職秘書長楊清瓏表示，關於提名曾豪駒為中華隊總教練的考慮因素，12強在年底離中華職棒台灣大賽非常近，與球團們分別討論後，在不影響一軍總教練帶兵情況下，以一軍現任總教練外的人選為首要考慮。
焦點二：林書豪因誤觸禁藥規定，遭P1聯盟「禁賽5場、罰款15萬」
P.League+新北國王華裔球星林書豪在周二（19）日傳出因為到診所治療足底筋膜炎，使用「靜脈雷射」治療，誤觸禁藥規定，球團已經承認是「醫療疏失」。根據PLG聯盟表示，林書豪將因此被「禁賽5場、罰款15萬」。
此外根據PLG年度獎項競爭規定，年度MVP、年度最佳陣容、年度防守陣容、得分王、籃板王、助攻王、阻攻王、抄截王等主要獎項，都要至少出賽27場。林書豪目前只出賽14場而已，國王則已經打了24場，若他再被禁5場，則本季他至多只能打25場，所以無緣獎項。
焦點三：大聯盟韓國首爾海外開幕戰（洛杉磯道奇VS聖地牙哥教士）
美國職棒睽違5年再度重返亞洲市場，派出兩支陣中擁有多名亞洲球員的道奇與教士，鎖定亞洲市場的意圖明顯，也在本周三與周四（20與21日）的比賽中開出紅盤（推估周邊效益為23.8億台幣），相信明年球季甚至未來，隨著台北大巨蛋啟用，大聯盟將考慮來到台灣進行海外開幕戰。
首場20日的比賽由道奇以5:2獲勝，勝利投手為主投5局失2分的Tyler Glasnow，大谷翔平則是在本戰擔綱第2棒，全場5打數繳出2安，教士先發達比修有則是主投3.2局無失分無關勝負。
第二戰21日的賽事則是由教士以15:11擊退道奇，本場雙方上演打擊大戰，道奇Mookie Betts與教士Manny Machdo都有開轟演出，其中日本最強投山本由伸更是在本場被震撼教育，僅投1局就失掉5分，苦吞大聯盟生涯首敗。
焦點四：前翻譯水原一平涉賭害到大谷翔平！聯邦調查局、美國國稅局介入調查
水原一平簽賭事件爆發後，引發棒球圈不小震撼，並表示：「我想讓每個人都知道，大谷翔平完全沒有參與簽賭，我想讓人們知道我不知道這是非法的，透過這件事情我得到了慘痛的教訓，我再也不會涉及運動博弈了。水原也表示：「我從來不賭棒球，那是100%，我知道這條規則，我們在春訓中也為此召開了一次會議。」
水原一平在坦承自己賭博成癮後，更被指控涉嫌大規模竊取大谷翔平的資金，償還至少450萬美元（約1.4億新台幣）的賭債，消息曝光後，也慘遭遭到道奇球團解雇，此案如今備受外界關注，目前包含聯邦調查局、國稅局與大聯盟官方都對此展開調查。
焦點五：政大、健行再度狹路相逢，連兩季爭冠
政大、健行再度狹路相逢，連兩季爭冠，上季冠軍賽政大71：61擊敗健行，拿下兩隊隊史首度爭冠的勝利，快意3連霸，因政大109、110學年封王二連霸，都是擊敗世新，健行105、108學年冠軍賽，則是贏臺師，107學年則是贏義守拿到第二冠。
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