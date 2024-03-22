UBA決賽懶人包／戰況、賽程、轉播一文看懂　政大游艾喆最後一舞

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📌UBA戰力分析
🏀2024/03/23(六)
(預計12:30開放入場/17:00活動結束)
13:00女子組 文化大學VS.世新大學
15:00男子組 虎尾科大VS.政治大學
(預計17:30開放入場/22:00活動結束)
18:00女子組 佛光大學VS.台灣師大
20:00男子組 健行科大VS.世新大學
🏀2024/03/24(日)
(預計12:00開放入場/17:00活動結束)
13:00女子組季軍戰
15:00男子組季軍戰
(預計17:30開放入場/22:00活動結束)
18:00女子組冠軍戰
20:00男子組冠軍戰
📌轉播資訊
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- 網路直播 LINE TODAY Taiwan
- 中華電信 MOD / Hami Video 愛爾達體育4台
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1.公車系統
南京寧安街口：46、248、277、279、282、288、306、306區間車、307經莒光路、307經西藏路、605快速公車、652、668、675、711、797、1802、1803、1515B經南京東路、2002、南京幹線、承德幹線、棕10、紅25
南京敦化路口(小巨蛋)：33、262、262區間車、275、277、556、630、688、707、902、903、903繞駛三總、905、905副線、906、909、913、967、967區間車、967直達車、敦化幹線
2.捷運系統
捷運：松山線小巨蛋站2號出口向左 。步行約1分鐘。