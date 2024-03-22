LOL／PCS季後賽激戰中！FAK直落三DCG　「最新戰積、賽程」一次看

UBA決賽懶人包／戰況、賽程、轉播一文看懂　政大游艾喆最後一舞

▲政治大學游艾喆最後一年，盼能幫助政治大學完成UBA四連霸。（圖／大專體總提供）
▲政治大學游艾喆最後一年，盼能幫助政治大學完成UBA四連霸。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112年UBA大專籃球聯賽四強賽在小巨蛋點燃戰火，男子組衛冕軍政治大學將對決虎尾科大，世新大學則碰上健行科大，爭取周日冠軍賽的門票。女子組四強戰則由文化大學出戰世新大學，佛光大學則在4強卯上台師大。

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本學年度男、女子組都要挑戰連霸王朝，世新大學女籃今年力拼5連后，男子組政大則力拼4連霸。

▲世新大學庫克將扛起禁區重任。（圖/大專體總提供）
▲世新大學庫克將扛起禁區重任。（圖/大專體總提供）
📌UBA戰力分析

▲UBA四強賽、冠軍戰賽程。(圖/SSU大專學生運動網)
▲UBA四強賽、冠軍戰賽程。(圖/SSU大專學生運動網)
📌UBA四強賽程

🏀2024/03/23(六)

(預計12:30開放入場/17:00活動結束)

13:00女子組 文化大學VS.世新大學

15:00男子組 虎尾科大VS.政治大學

 (預計17:30開放入場/22:00活動結束)

18:00女子組 佛光大學VS.台灣師大

20:00男子組 健行科大VS.世新大學


🏀2024/03/24(日)

 (預計12:00開放入場/17:00活動結束)

13:00女子組季軍戰

15:00男子組季軍戰

 (預計17:30開放入場/22:00活動結束)

18:00女子組冠軍戰

20:00男子組冠軍戰

▲111學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，女子組世新大學連六屆挺進冠軍戰。大專體總提供
▲111學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，女子組世新大學連六屆挺進冠軍戰。大專體總提供
📌轉播資訊

▲台北小巨蛋。（圖／資料圖）
▲台北小巨蛋。（圖／資料圖）
📌台北小巨蛋－場館資訊

1.公車系統

南京寧安街口：46、248、277、279、282、288、306、306區間車、307經莒光路、307經西藏路、605快速公車、652、668、675、711、797、1802、1803、1515B經南京東路、2002、南京幹線、承德幹線、棕10、紅25

南京敦化路口(小巨蛋)：33、262、262區間車、275、277、556、630、688、707、902、903、903繞駛三總、905、905副線、906、909、913、967、967區間車、967直達車、敦化幹線

2.捷運系統

捷運：松山線小巨蛋站2號出口向左 。步行約1分鐘。


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