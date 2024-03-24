韓韶禧自稱錄取法國大學！遭留學生打臉「造成恐慌」：徐睿知第二
南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，儘管事後澄清時間並沒有重疊，一舉一動仍受到高度關注，先前上節目的片段也被翻出，網友質疑她自爆考上法國大學的說法根本是假的。
記者吳昕蓓／綜合報導
韓韶禧前陣子上網路節目提及自己成為藝人的關鍵，當時的她考上法國的大學，但前往留學前需要附上6000萬韓元（約142萬台幣）的財力證明，她為了要湊齊這筆錢，才開始接外拍、拍廣告，快速賺了2000萬（約47.5萬台幣），雖然本來想賺夠錢就出國，卻誤打誤撞進入演藝圈，只能放棄留學夢想。
然而有網友發現，前往法國一年的簽證，財力證明只需要960萬韓元（約22.8萬台幣），也有法國留學生打臉韓韶禧的說法，甚至有法國藝術學院的顧問特別拍影片糾正，引發大批網友痛批韓韶禧的行為是讓準備去法國留學的學生恐慌，在theqoo論壇、YT相關影片都掀起論戰，質疑韓韶禧有說謊嫌疑。
還有網友舉例，過去徐睿知也自稱去西班牙留學過，才能把西班牙文講得那麼流利，但最後被發現她只是到當地遊學過，狂酸韓韶禧可能是「徐睿知第二」，意外在網路上掀起熱烈討論。
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