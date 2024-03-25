股王世芯遭空襲、高層闢謠！內外資齊喊買 股價反彈逾5%
股王世芯-KY日前遭謠言空襲，法人圈一片譁然，但世芯高層日前釋出消息，等於間接證明今年出貨將如預期、不受影響，再加上內外資研究機構也紛紛重申正向觀點，因此今（25）日早盤股價反彈走高5.5%，來到3640元，也帶動其他高價股表現。
記者許家禎／台北報導
股王世芯-KY日前傳出利空消息，市場傳出最大客戶亞馬遜停止發展特殊應用晶片（ASIC），導致股價重挫，19日一度觸及跌停，但世芯日前公告向台積電取得2621萬美元之機器設備，約合新台幣8.34億元，高層也證實是向晶圓代工廠購置光罩，證明今年出貨將如預期、不受影響。
而內外資研究機構也紛紛重申正向觀點，包括摩根士丹利、瑞銀、美銀、滙豐、摩根大通、中信投顧與金控旗下投顧等，全都跳出來重申正面看法，麥格理證券則趁股價回檔之際升評「優於大盤」，摩根士丹利證券發出「戰術性買進」報告，要旗下客戶別錯過進場點。
隨著世芯管理階層出面闢謠，以及內外研究機構紛紛重申正向觀點，世芯股價今日反彈走高，早盤最高來到3640元，漲幅5.5%，也帶動其他高價股表現，像是M31早盤漲逾5%，來到1525元附近，祥碩、材料-KY、力旺都漲1%以上，分別來到2230元、905元與2530元。
※【NOWnews 今日新聞
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