生成式AI引爆大算力！鴻海旗下鴻騰攜手聯發科出擊、開發高速連接
AI生成式應用引爆大算力時代，鴻海旗下鴻騰（FIT）精密科技攜手聯發科技，以ASIC平台、矽光子技術共同開發CPO、高速連接解決方案。鴻騰先前就以「FITCONN」創新800G高速連接器，獲得德國紅點設計大獎，這次再接再厲，與聯發科技共同合作，聯發科技透過其ASIC 平台並整合自主研發的高速SerDes以及矽光子技術，搭配FIT CPO產品、以及精密的ASIC SKT連接器，為交換機提供高效能運算系統。
記者許家禎／台北報導
鴻騰指出，在此光通訊架構下，也將縮短電的傳輸路徑，減少傳輸耗損和訊號的延遲，為AI應用提供更強大的連接性能，更能有效搭配鴻騰原有光通訊800G及1.6T產品的組合，強強聯手開拓下世代的網路通訊技術。而整體架構方面，AI算力大增也帶動資料中心與伺服器晶片耗能遽增，使得散熱成為關鍵，鴻騰再度發揮連接器設計能力，滿足高頻寬、大算力，大功率的高速元件散熱需求。
鴻騰技術長王卓民指出，這項創新技術將為市場帶來更為革命性的產品，同時提供更穩定可靠的高速連接解決方案，期待著這項產品的推出，共同為客戶提供更多元且高效的連接解決方案，推動大算力時代的發展。這項由鴻騰封裝的CPO socket，將於3月26日至28日期間，由聯發科技在全球規模最大的光學通訊專家會議光纖通訊大會（OFC 2024）中展出。