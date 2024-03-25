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大S借汪小菲1億台幣輕輕鬆鬆！PTT揭她驚人財力：有這身價不意外

▲大S陸續借了汪小菲超過1億台幣，網友好奇她的財力背景為何如此雄厚。（圖／大S臉書）
▲大S陸續借了汪小菲超過1億台幣，網友好奇她的財力背景為何如此雄厚。（圖／大S臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和汪小菲已經離婚3年，兩人的恩怨糾葛卻還沒有結束，大S曾借給汪小菲2600萬，消息剛曝光時輿論都以為是台幣，如今才揭曉其實是1600萬人民幣及1000萬港幣，換算下來總計超過1億元台幣。對此，有PTT網友發問：「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」引發熱議。

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▲大S和前夫汪小菲已離婚，對方卻多次將家務事搬上檯面。（圖／大S臉書）
▲大S前後借了汪小菲超過一億元，有網友好奇她的財力為何如此驚人。（圖／大S臉書）
有網友好奇在PTT上發問：「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」指出大S婚後的演藝工作明顯減少，如何還能借1億台幣給汪小菲，對此，有網友專業分析，大S在兩岸都有一定知名度，唱片、主持到演戲都賺進了豐厚收入，早就累積了可觀財產，且她在台北還有多處房產，就算減少工作，依然有雄厚被動收入。

其他網友也紛紛表示：「結婚前很多廣告，書也超賣」、「流星花園當年超級紅啊」、「她婚後還是有在出席對岸的活動還有節目不是嗎？」、「大S之前估計有快10億身家」、「她也沒像某些藝人砸大錢投資副業賠光」、「人家高中就出道欸，也沒亂投資，紅了30幾年有這身價不意外欸」。

▲大S的皮膚保持得很好，宛如回到18歲。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S出道30幾年，累積了無數作品，更進帳驚人收入。（圖／翻攝自大S IG）
事實上，大S在17歲就和妹妹小S組團「S.O.S」出道，之後姊妹倆一起搭檔吳宗憲主持《我猜我猜我猜猜猜》踏入主持界，她們共同主持的《娛樂百分百》更奠定了這對姊妹在演藝圈的基礎，大S更跨足戲劇圈，留下許多經典作品，包括《流星花園》、《轉角＊遇到愛》、《泡沫之夏》等等，縱橫演藝圈30多年荷包賺滿滿。

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