大S借汪小菲1億台幣輕輕鬆鬆！PTT揭她驚人財力：有這身價不意外
女星大S（徐熙媛）和汪小菲已經離婚3年，兩人的恩怨糾葛卻還沒有結束，大S曾借給汪小菲2600萬，消息剛曝光時輿論都以為是台幣，如今才揭曉其實是1600萬人民幣及1000萬港幣，換算下來總計超過1億元台幣。對此，有PTT網友發問：「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」引發熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
有網友好奇在PTT上發問：「大S怎麼這麼有錢，借汪小菲1億台幣？」指出大S婚後的演藝工作明顯減少，如何還能借1億台幣給汪小菲，對此，有網友專業分析，大S在兩岸都有一定知名度，唱片、主持到演戲都賺進了豐厚收入，早就累積了可觀財產，且她在台北還有多處房產，就算減少工作，依然有雄厚被動收入。
其他網友也紛紛表示：「結婚前很多廣告，書也超賣」、「流星花園當年超級紅啊」、「她婚後還是有在出席對岸的活動還有節目不是嗎？」、「大S之前估計有快10億身家」、「她也沒像某些藝人砸大錢投資副業賠光」、「人家高中就出道欸，也沒亂投資，紅了30幾年有這身價不意外欸」。
事實上，大S在17歲就和妹妹小S組團「S.O.S」出道，之後姊妹倆一起搭檔吳宗憲主持《我猜我猜我猜猜猜》踏入主持界，她們共同主持的《娛樂百分百》更奠定了這對姊妹在演藝圈的基礎，大S更跨足戲劇圈，留下許多經典作品，包括《流星花園》、《轉角＊遇到愛》、《泡沫之夏》等等，縱橫演藝圈30多年荷包賺滿滿。
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