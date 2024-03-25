電價調漲大增交通運輸營運成本！王國材承諾「雙鐵上半年不漲」
4月電價均漲11%，大量用電的交通運輸事業營運成本將增加，票價調漲恐無法擋，交通部長王國材今（25）日赴立法院交通委員會，被問及相關議題時表示，台鐵和高鐵上半年絕對不會漲，下半年才會討論，而國道客運因有經營困境，會以TPASS補貼，中長途也會有部分補貼，不會讓票價漲到23%。
記者林莞茜／綜合報導
立法院交通委員會今日審查「花東快速公路建設特別條例草案」，國民黨立委王鴻薇質詢提及，去年電價調整，北市捷運多支出3億以上，今年增加到5.6億元，今年又調漲電價，交通運輸、營運成本都大幅提高，是否採取凍漲或補貼？
王國材回應，北市現有80多萬人使用TPASS，採取差價補貼就不受影響，而國道客運在短途部分也有TPASS吸收，至於中長途則會有部分補貼、減少漲幅。
王國材也說，台鐵和高鐵今年上半年不會漲，高鐵公司基本費率雖已出來，但還沒有詳細分析，票價也不見得會調整，後續才會開始討論是否調整雙鐵票價，做整體的全盤考量，相關程序以及決定會落在下半年。
針對國道客運喊漲7%至23%，王國材則稱，國道客運面臨經營困境，規劃用部分補貼的方式處理，不會讓中長途客運票價漲這麼高，但補貼後的漲幅，將由公路局和費率委員會討論，會朝不會讓民眾負擔那麼多的方向。