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汪小菲大鬧「上衣變鹹菜」1件要價18000！486先生出手了：我也有

▲汪小菲日前大鬧信義街頭所穿著的上衣，1件要價18000元，卻被弄得像鹹菜一樣皺。對此，486先生出手了，找到一件平價版上衣，直呼：「我家也有汪小菲！」（圖／FB）
▲汪小菲日前大鬧信義街頭所穿著的上衣，1件要價18000元，卻被弄得像鹹菜一樣皺。對此，486先生出手了，找到一件平價版上衣，直呼：「我家也有汪小菲！」（圖／FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

中國富商汪小菲在22日突然連續兩次硬闖前妻大S（徐熙媛）的信義區豪宅住家，而且情緒相當不穩定，火速掀起兩岸媒體關注，而汪小菲當時身穿的皺巴巴上衣，卻被笑嘲是「鹹菜T-Shirt」，不過仔細一看竟然是1件要價18000元的名牌SAINT LAURENT上衣。為此，團購達人486先生出手了，成功找到一件相似的平價上衣，直呼：「我家也有汪小菲。」讓大家笑到不行。

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回顧整個事件，先是汪小菲在22日中午，疑似在直播中酒醉失控脫序，一連狂飆髒話，沒想到當天下午、晚間先後以步行的方式闖進大S位在信義區的豪宅大鬧，隨後再被帶回警局偵訊，原本要報警提告的汪小菲，突然接到一通神祕電話後火速離開。

▲汪小菲在警局舉報大S長期濫用藥物。（圖／NOWnews攝影中心）
▲步出警局的汪小菲神情疲憊，情緒不穩，名牌衣服也變得皺巴巴。（圖／NOWnews攝影中心）
結果汪小菲身上皺巴巴的衣服意外成為亮點，還被廣大網友們戲稱是「鹹菜T-Shirt」，不過也有人發現該上衣竟然是名牌SAINT LAURENT的衣服，一件要價18000元，讓大家相當震驚。

有趣的是，知名團購達人「486先生」陳延昶就在臉書PO出一張自拍照，並一臉自信地說，「我家也有汪小菲！」原來他在平價服飾品牌GU，成功找到一件與汪小菲類似的上衣，此舉讓大家笑到不行，紛紛留言「你的很不皺」、「衣領太整齊了，不像啦」、「沒有荷葉邊失敗」、「那個品牌可以提告嗎？」

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▲486先生幽默自拍表示，「我家也有汪小菲。」（圖／486先生FB）
▲486先生幽默自拍表示，「我家也有汪小菲。」（圖／486先生FB）
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