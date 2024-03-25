經部稱麵包店電費僅增2元　藍委斥鬼話：王美花卸任後應開1間體驗

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書記長洪孟楷表示，民進黨政府漲電價也就罷了，還發圖卡扭曲、美化詐騙全民。經濟部發出的圖卡稱，每日只漲2元電價成本的「北部某烘培坊」，每月用電不超過700度，但事實上，只要是有烘培、烤箱等設備，商家每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上的電費。就算是沒有烘培、烤箱等設備，難道冷氣、冷鏈運送、電燈照明等電費成本，都不用算在內？
洪孟楷指出，經濟部把特例當通例，是把人民當小孩在騙？說穿了，就是不願告訴民眾電價調漲後，將會導致下一波萬物齊漲的事實。洪孟楷要求經濟部必須說清楚，為何要故意拿所謂「北部某烘培坊」特例來欺騙國人？經濟部長王美花甚至「警告」業者，不得以漲電價為由而調漲價格，洪孟楷再問王美花部長，難道妳要業者自己吞下去？
洪孟楷提到，民進黨護航漲電價只有一招，就是推給國際情勢及國際原油價格。從2010年開始，到2023年最後一季，這10年國際原油價格最高點是在2010-2014年馬政府時期，以及2020-2021年，原油每桶價格都突破100元美金；近年，國際原油出現緩步回跌走勢，民進黨政府不是應該調降電價嗎？馬政府時期調漲過4次電價，也調降過3次電價，反觀蔡政府呢？都只在漲電價，從未調降過，「錯誤的政策，比貪污還可怕」！
副書記長張嘉郡表示，民進黨政府不敢面對錯誤的能源政策，既要廢核能，又不敢大辣辣燒燃媒，綠能又遲遲無法達標，只能用高成本的天然氣發電。以天然氣牌價表為例，中油擁有天然氣獨賣權，賣給台電每1立方公尺15.75元，但賣給其他工業用戶則為8.19元-8.6元，換言之，中油以兩倍價格賣台電，等於是經濟部左手賣右手，向全民揩油、全民買單。