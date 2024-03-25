影／不滿柯建銘插話！黃國昌化身咆哮獸嗆「插什麼話！」高歌離席
國會總質詢之亂，民進黨立委批評院長韓國瑜沒收質詢權，為此朝野黨團今（25）日下午進行協商，過程中民眾黨立委黃國昌直言，這議題跟民眾黨一點關係都沒有，黨團立場就是按照議事規則，沒什麼好協商的，也提醒院長是要依照協商結論還是議事規則，要好好考慮，民進黨總召柯建銘此時插話說明，黃國昌突爆氣怒吼「我每次在講話你插什麼話！」柯則繼續加油添醋「快點！快點！噗噗跳！」黃立馬起身高歌離席，不忘向韓告狀「院長我有說錯嗎！不尊重人嘛！」便奪門而出。
記者陳威叡／台北報導
韓國瑜今日下午召集朝野黨團針對總質詢事件進行協商，民眾黨團總召黃國昌也應邀出席，發言時坦言，老實說不瞭解今天要協商什麼，但基於對院長的尊重人還是來了，對此議題黨團討論過，黨團立場就是按造議事規則，沒什麼好協商的，且此事跟民眾黨一點關係都沒有，既非人沒到，也不是提出指控的人。
對於後續結論，黃國昌也提醒韓國瑜，究竟是要透過協商結論，還是議事規則修改，或許要想一下，因為這個協商結論本身，在執行面上馬上會出現很多問題，質詢認定基準時點是什麼時候？順序排出來就要確定嗎？如果接下來有四五個人都改書面質詢？
此時柯建銘插話說明，黃國昌立即爆氣反嗆「不好意思請你尊重人家發言好不好，我每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插畫嗎！」而柯建銘不僅沒停止繼續加油添醋「快點！快點！噗噗跳！」強調自己的提案就此說明一下。
而黃國昌隨即高歌離席，更不忘轉頭向院長韓國瑜告狀「院長！根本不尊重人嘛！我有說錯嗎？」 便奪門而出。柯建銘持續幫腔「趕快離開！趕快離開！」