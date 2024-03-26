追白沙屯媽祖打造「休息專車」！車主上路3天傻眼了：媽祖旨意？
白沙屯媽祖遶境9天8夜的行程將在今（26）日下午正式結束，期間超過20萬名信徒沿路跟隨媽祖婆的腳步，然而就有信徒相當的貼心，開著自家的小貨車、休旅車打造「休息專車」，要讓那些走不動的香燈腳有便車可以搭乘。然而一位網友「白馬哥」今年也特地將自家車輛打造成「休息專車」，沒想到經歷3天的活動之後，卻發現自己寫在車上的字擦不掉，因為自己買成「油漆筆」，讓不少信徒笑稱：「媽祖旨意，要你明年繼續來」。
記者張嘉哲/綜合報導
「白馬哥」在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」貼文指出「我自己也是走了3天白沙屯的媽祖進香活動，然後也開車載了沿路疲憊的信徒3天」，白馬哥相當有心，特別去買了筆來寫在車子上，包括「請上車」、「累了請上車吧」、「不累嗎？別撐了」，讓香客一眼就可以辨識這是「休息專車」。
許多信徒也現身表示有受到白馬哥的幫助，非常感謝他，不過隨著活動到了尾聲，白馬哥這才尷尬地表示「我突然發現這些字體我擦不掉，原來是因為當初在買筆的時候，不小心買成很難擦除的『油漆筆』」，這也讓他苦笑求救表示「我該怎麼辦哈哈哈哈，我老婆說我買錯筆了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛笑翻表示「不用擦了，媽祖婆意思就是叫你明年繼續來共襄盛舉」、「媽祖旨意啦！要你明年繼續來」、「謝謝白馬哥！有被你載到一段路，揪甘心欸啦」、「媽祖婆已經把你放進工作人員口袋名單了，旨意就收下吧XD」。
白沙屯媽祖9天8夜行程進入尾聲！34小時急行軍回宮
今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香即將結束，9天8夜的行程發生許多顯現神蹟的事件，話題度十足，然而日前從雲林北港要北上回宮時，竟然只花了34小時就抵達苗栗縣境，昨天最後一晚駐駕通霄慈后宮，預計在今（26）日下午回宮安座，為活動劃下完美句點。