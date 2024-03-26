再現主力砸錢叫陣！00939早盤連續「487」、「168」隔空叫陣
近期ETF之亂引發投資人的關注，尤其是統一台灣高息動能（00939）掛牌後話題不斷，掛牌第一天開始就呈現溜滑梯式下跌，離發行價15元越來越遠。其中，主力在中間賣單數字也引發關注，繼上週的「87」、「174」、「400」神秘賣單，今（26日）開盤不到一小時，爆出「168」、「487」特殊下單再次引發熱議，也讓網友感嘆「這就是有錢人的世界嗎？」
記者陳郁柔／台北報導
00939今（26日）開盤將近2小時，最低來到14.67元，跌幅來到1.01%，成交量超過10萬張，位居成交量排行榜第三名，沒想到在上午9點51分出現連續10筆的「487」下單，網友還開玩笑說「繼87、174之後第三波攻擊來了！」不過就在7分鐘之後，又出現連續5筆「168」下單，就好像是兩個人在隔空叫陣，讓投資人驚呼連連。
雖然主力這樣隔空叫陣，但00939上市之後的表現不如預期，外資與投信相繼倒貨。對此，法人分析指出，台股目前股價都在歷史高檔，且站穩兩萬點，各檔ETF成分股的價位階也都漲到位，因此估計這兩檔ETF恐怕要住上一陣子的套房了。
00939的規模在上週五達到586億元，超越已經成立超過6年的元大台灣高息低波ETF（00713）。根據集保結算所最新統計，00939上市受益人數也以28萬8999人，空降受益人數第五大高息ETF，同步超車00713，並且躋身全上市櫃ETF受益人數第8大。
此外，00939的受益人中，有超過一半以上的人持有1到5張，這也顯示出這波ETF熱潮，吸引許多散戶投入。另外持股100張以上的受益人數超過3000人，申購千張以上的千萬大戶也有40人。
※【NOWnews 今日新聞
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