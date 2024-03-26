台股午盤跌破2萬點！權值股領跌、振幅達1.8% 電纜股續強表態
台北股市今（26日）在權值股的撐腰下，開盤大漲超過200點，盤中最高點為20397.07再創歷史新高紀錄，不過在10點前、櫃買股市率先翻黑，再加上權王台積電從早盤的上漲12元拉回平盤震盪，鴻海跌幅擴大到1.3%，聯發科漲幅也迅速收斂，拖累大盤在11點前由紅翻黑，下跌108點，跌幅0.58%，震幅高達1.6%，而午盤11點半過後，大盤跌超過180點，跌破2萬點大關，來到19977點，跌幅0.8%。
記者陳郁柔／台北報導
不過還是有領漲族群，就是重電類股，在台灣地區電價即將調漲同時，資金持續簇擁相關各股，電線電纜族群今天由億泰領頭，早盤亮燈漲停，現在上漲超過7%，榮星也有7%的漲幅，華榮、華電上漲超過6%。
比特幣站回7萬美元大關，也讓台灣相關概念股走高，麗臺早盤攻上漲停後緊鎖到現在，價格為123.5元，昆盈上漲超過3%，精英、研華也上漲超過1%。
網通族群則是今天空方狙擊對象，中磊下跌超過4%，仲琦、智易、合勤控下跌超過3%，台揚、智邦、美律、兆勁等個股下跌超過2%。
昨（25日）相對強勁的航運類股今日拉回整理，貨櫃股長榮下跌2.8%、陽明下跌3.2%，萬海2.5%；散裝航運也熄火表態，新興下跌超過3%，裕民下跌2.3%，榮運下跌1.9%；航空股也表現疲軟，華航下跌1%，長榮航下跌0.8%。