稱讚陳建仁沒拉幫結派！王世堅送惜別禮物聖經：祝賀珍重再見
行政院長陳建仁今（26）日繼續赴立法院進行施政總質詢，由於陳建仁曾表示520之後不會繼續擔任閣揆，質詢時喜歡送備詢官員禮物的民進黨立委王世堅特地送上一本聖經，稱讚他行政院長任內沒有拉幫結派，沒有向特地的政治勢力低頭，並祝陳建仁珍重再見。
記者呂炯昌／台北報導
2016年11月，當時的市議員王世堅質詢時，批評時任北農總經理韓國瑜放任菜蟲哄抬物價，痛罵「南北菜蟲一起串聯，就是這麼簡單！」王世堅還說，韓國瑜當年當立委，曾暴力毆打時任立委的陳水扁，批韓國瑜是流氓，有黑道背景。韓國瑜說，如果他是流氓，他自首，要送一清專案，王世堅暴怒，要韓國瑜閉嘴。
後來王世堅覺得口渴，要求質詢時間暫停，要喝水，韓國瑜也想喝水，王世堅說，「你可以喝水啦！流氓也可以喝水。」韓國瑜聽聞後反而說不喝了，「我不是流氓。」如今韓國瑜擔任立法院長、王世堅回鍋擔任立委，兩人互動引發關注
王世堅上台質詢一開始咳了幾聲，擔任主席的韓國瑜貼心地提醒議事組為王世堅送上熱茶。王世堅質詢時詢問醫護人員不足、社子島開發、ETF投資等議題。
質詢最後剩11秒時，王世堅向主席請求暫停，他拿出了一本聖經要送給陳建仁，表示這是陳建仁在立院最後一天的備詢，肯定陳建仁在行政院團隊內沒有拉幫結派，沒有像特地的政治勢力低頭，並祝陳建仁「珍重再見」。最後王世堅向韓國瑜說，「這11秒鐘還給你」，結束質詢。