《GTA6》恐延期2026年發售！國外知情人士爆料：「開發進度落後」
玩家敲碗超過10年的《GTA6》（俠盜獵車手6）在去年12月釋出首部預告片，當時90秒預告片，上線24小時就超過9000萬次的觀看，開發商 Rockstar Games 也宣布會在2025年發售，不過近期國外有知情人士透露，《GTA6》的開發進度有所延宕，最糟可能要等到2026才能完整問世，消息再次掀起一波討論。
記者張志浩／綜合報導
據國外知名電子遊戲媒體《Kotaku》報導，一位匿名人士受訪指稱，《GTA6》的開發進度落後，而日前 Rockstar Games 曾要求所有遠端上班的居家辦公員工，都需要進入公司上班，除了確保《GTA6》品質外，一方面就是要趕工落後的進度。
知情人士接著向《Kotaku》提及， Rockstar Games 官方內部目前持續將《GTA6》的發售日期訂在2025年春季，但究竟能否能趕上還沒有明確答案，不過以目前進度來說，2025年秋季發售可能更加合理，甚至延後到2026年發售，也是內部有討論過的最後方案。
針對該爆料，《GTA6》開發商 Rockstar Games 並未做正面回應，不過今年2月，Rockstar 的母公司 Take-Two 執行長 Strauss Zelnick 就曾在社群發文明確提到，公司相當注重完美的成品，因此只有達到最完美的狀態時，《GTA6》才會真正推出。
而對玩家來說，本次爆料似乎不減大家的期待，大多認為「再等一年其實還好」、「寧願玩到最好的，也不要花錢結果在遊戲裡受難」、「說真的如果推出半成品，GTA招牌砸壞也不好」，事實上，不只《GTA6》，過去許多線上大作也因各種原因推遲發售日期，最終能否讓玩家買單，還是得靠實際上線的遊戲內容與品質。