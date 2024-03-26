4月電價對通膨影響多大？央行總裁給答案　CPI將上升0.27個百分點

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也由於產業生產成本將提高，可能轉嫁給消費者負擔，轉嫁程度將視市場競爭與通膨預期心理強度而定，央行估計，間接影響今年CPI年增率約0.23個百分點，而併計直接與間接影響，將使今年CPI年增率上升約0.27個百分點。
楊金龍也提到，由於社會各界非常關注這次電價調漲情形，可能使通膨預期心理形成，以致推高通膨率。若通膨率持續高檔，消費者將較強烈感受物價普遍上漲，廠商則易為維持利潤率而頻繁調升售價，且高通膨感受一旦深入人心，影響通膨預期制約，將不利物價穩定。
至於通膨預期效果大小應與當時通膨環境有關，在低通膨環境下，通膨預期較不易形成，即使形成，通膨效果也有限；高通膨環
境下，則通膨預期較易形成，通膨效果也較大、較難以估測。
楊金龍也再次解釋，上周四央行理事會考量今年國內通膨率將逐季緩步回降，惟2021年至2024年通膨率多高於2%，以及今年4
月國內電價調漲，恐形成較高的通膨預期。在今年經濟成長可望增溫下，為抑制國內通膨預期心理，決議調升政策利率0.125
個百分點，有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。
不過，楊金龍也提到，央行依據通膨發展與經濟金融情勢變化，適時調整貨幣政策因應 ，因應國內物價波動，政府設立跨部會的「行政院穩定物價小組」，採取平穩大宗物資價格機制之供給面措施，緩和能源及食物價格波動，對整體物價的穩定有很大的幫助，央行預期今年國內通膨率將維持緩步回降。
同時，未來央行也將持續關注電價調整、淨零轉型等，對國內通膨發展的後續影響，包括主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於央行政策目標範圍內，協助經濟發展的法定職責。