ETF總受益人衝至983萬人 台股00878奪人氣第1、生力軍00939躍第8
台股強勢攻上2萬點頻創新高，不僅台股熱門，就連ETF也盛況空前。根據集保結算所22日資料，上市櫃ETF合計總受益人累計達983.63萬人，單週大增42.12萬人，其中，台股ETF總投資人則來到694.9萬人，近來備受關注的高股息ETF則來到477.58萬人，00878總投資人數最多達123萬人，新生力軍00939一躍至人氣第8名。
記者魏妤庭／台北報導
根據集保結算所22日資料顯示，上市櫃ETF合計總受益人累計達983.63萬人，單週大增42.12萬人。若依照ETF類型觀察，債券ETF投資人數突破150萬人，海外股票ETF逼近130萬人。至於台股ETF投資人來到694.9萬人，本週即將挑戰700萬大關。近來受到不少投資人喜愛的台股高股息ETF則跨過450萬人，來到477.58萬人。
依據上週各ETF人氣消長觀察，第1名是國泰永續高股息（00878）總投資人數達到123萬人，第2名則是元大高股息（0056）以102萬拿下，而第3名則是討論度向來很高的群益台灣精選高息（00919）以72萬人奪下。
其他依序是第5名元大台灣50（0050）、第6名復華台灣科技優息（00929）落在62萬到64萬人左右、第7名富邦台50、第8名元大美債20年。而像是近日討論度相當高的統一台灣高息動能（00939），3/20才掛牌便來勢洶洶，以28.89萬人空降ETF人氣第8名。國泰台灣5G+、群益ESG投等債20+則分別拿下第9名、第10名。
此外，3/15才掛牌上市的中信半導體，因AI、半導體是時下最熱門題材，單週再增加3.9萬人，突破10萬人次，有望在本週挑戰ETF人氣前20大。
※【NOWnews 今日新聞
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